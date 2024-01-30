الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في عدة محافظات.. لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الإعدادي
الإعدادي

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في عدد من محافظات الجمهورية خلال اليومين الماضيين لذلك ارتفعت معدلات البحث عن لينك الاستعلام عن النتيجة من المحافظات التي ظهرت فيها بالفعل.

من خلال التقرير التالي يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الوصول إلى لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 للاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الاول 2024 التي انتهت في مختلف المحافظات يوم الخميس 25 يناير 2024.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة 

بعد أن اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 80.87%؛ بإجمالي عدد طلاب 200 ألف و85 طالبًا موزعين 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا

https://www.gizaedu.net/

اختيار ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية 

تسجيل رقم الجلوس في الخانة المطلوبة 

الضغط على عرض النتيجة

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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة 

من المقرر أن يعتمد اليوم محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال اليوم نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2023/2024.

وفور اعتمادها يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 من خلال بوابة الخدمات التعليمية التابعة للمحافظة الموجودة في هذا الرابط 

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

تسجيل الرقم القومي للطالب 

اختيار الصف الدراسي 

اختيار المرحلة الدراسية 

اختيار العام الدراسي

اختيار الفصل الدراسي

هنا رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

الخشت: البدء في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القليوبية 

وفق مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لمحافظة القليوبية فإن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 من المقرر أن تصدر 7 فبراير عقب اعتمادها من محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان،

ويتاح الاستعلام عنها من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة من هنا

https://natiga.qalubiaedu.org

ثم يتم تسجيل رقم جلوس الطالب والضغط على ايقونة اظهر النتيجة. 

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هنا رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

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موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024

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موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

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تعرف على موعد نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية

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