الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت: البدء في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات

الخشت رئيس جامعة
الخشت رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، بالكليات خلال الفترة المقبلة، حيث أنه تم إعلان النتائج ببعض الكليات بجامعة القاهرة بعد انتهاء الامتحانات بـ24 ساعة.

واضاف  الخشت أنه قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول أكد علي ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومرعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب، موضحًا أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها تحقق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

txt

آثار عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الدراسات العليا

txt

عاشور: تعظيم الاستفادة من خريجي STEM بمؤسسات التعليم العالي وتسكينهم بالبرامج الأنسب لمهاراتهم

txt

وزير التعليم العالي لطلاب "STEM": "محتاجين نخرج طالب يفيد بلده ومجتمعه"

وكان قد وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات أمس،بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة، لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات خاصة التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معاييرالأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

مواهبهم الإبداعية الخشت جامعة القاهرة إعلان النتائج بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأنشطة الطلابية وتنمية قدراتهم العلمية

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل