الخشت: البدء في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، بالكليات خلال الفترة المقبلة، حيث أنه تم إعلان النتائج ببعض الكليات بجامعة القاهرة بعد انتهاء الامتحانات بـ24 ساعة.

واضاف الخشت أنه قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول أكد علي ضرورة انتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات وظهورها تباعا ومرعاة المنحنى الاعتدالي وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب، موضحًا أن الهدف من الأنشطة الطلابية والمسابقات التي يتم تنظيمها تحقق العديد من الأهداف، منها النهوض بالعقل والوجدان لدى الطلاب، وبناء شخصياتهم، وتغيير طرق تفكيرهم وتوظيفها في الحياة اليومية، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس بينهم، وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، واكتساب خبرات جديدة، ورفع الوعي والتثقيف لديهم بما يمكنهم من المساهمة في بناء المجتمع والمستقبل واقتحام عصر جديد قائم على العقلانية النقدية والتفكير العلمي.

وكان قد وجه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات أمس،بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة، لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات خاصة التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معاييرالأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.