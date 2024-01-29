وزير التعليم العالي لطلاب "STEM": "محتاجين نخرج طالب يفيد بلده ومجتمعه"

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك ربط بين التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، مقدما الشكر لوزير التربية والتعليم لتوجيه دعوة لحضور مؤتمر "STEM".

ووجه كلمة للوزراء الحاضرين بالمؤتمر: “عايزين نوصي خيرا بهم بعد التخرج ونحن متواجدون الآن من أجل الطلاب ومستقبلهم.. المنظومة التي تبدأ بسوق العمل على المستوي المحلي والإقليمي والدولي، خصوصا ونحن نعلم التحديات الموجودة لسوق العمل، ومحتاجين نخرج طالب يفيد بلده ومجتمعه”.

وقال وزير التعليم العالي: “ما اطلعت عليه من مشاريع لطلاب المتفوقين شيء مشرف للغاية”، لافتا إلى أن طلاب مدارس المتفوقين سيلتحقون بكليات القمة، مشيرا إلى أن ٢٥% من الطلاب بقسم العلوم التحقوا بكلية الطب و٢٠% التحقوا بكلية العلوم و٤٣% التحقوا بكلية الهندسة، وهو ما يشير بنسب مختلفة إلى أن هؤلاء الطلاب التحقوا بكليات القمة.

وأضاف: “التعليم العالي تدرس مع التربية والتعليم مسارات جديدة ترتبط بسوق العمل، يجب أن نتأكد من أن طلاب المدارس لديهم معرفة قوية بالمهارات الصغرى وبالعلوم والتكنولوجيا، وأن نكسبهم المهارات التي تساعدهم على الابتكار والإبداع والتي تساعدهم على دخول سوق العمل. كما يجب أن تؤدي البرامج الخاصة بنا إلى خريج متميز، فبعض التخصصات البينية وغيرها مثل الإبداع والابتكار تدخل في صلب العملية التعليمية. أصبح الطالب يبتكر ويبدع داخل العملية التعليمية، ليحدث طفرة في مفهوم الابتكار والإبداع في صلب العملية التعليمية”.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنه عقب انتهاء الكلمات الافتتاحية للمؤتمر سيتم توقيع بروتوكول مع وزير التربية والتعليم لرعاية صندوق ورعاية المبتكرين والإبداع لطلاب المدارس، حتى نستطيع أن نؤهل جميع الطلاب في العلوم المختلفة لسوق العمل، كما أشار إلى أنه تم البدء في تفعيل العديد من المشروعات.

وتابع: “ما رأيته من مشاريع لطلاب مدارس المتفوقين جعلني سعيداً جدًا، وأكد لهم أن مستقبلهم واعد”.



يذكر أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

شارك في المؤتمر عدد من الوزراء من بينهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومن بينهم مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM" الذي يعتمد على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العالي وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.