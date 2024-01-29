الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: الدراسة فى مدارس المتفوقين تسهم فى بناء الشخصية المصرية

المؤتمر
المؤتمر

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يوجد 21 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا موزعة على 18 محافظة.

وأضاف "حجازي" أن الخطة الاستراتيجية تسعى لأن يكون هناك مدرسة للمتفوقين فى كل محافظة ومن ثم سيتم التوسع فيها، مشيرا إلى أن الدراسة فى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مهم ويسهم فى بناء الشخصية المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات"، وذلك على مدار يومي 29 و30 يناير 2024، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

طلاب "مدارس المتفوقين" يشاركون بمشاريعهم في مؤتمر نظام التعليم المصري

يشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيد حسن شحاتة وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وكافة الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

ويهدف المؤتمر لتسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM" الذي يعد نموذجا قائما على البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات، وتنمية مهارات التفكير العليا، وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

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افتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات".. بعد قليل

كما يهدف هذا المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية، وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.

ويهدف المؤتمر، أيضا، إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، ومناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر، ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.
 

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