الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب "مدارس المتفوقين" يشاركون بمشاريعهم في مؤتمر نظام التعليم المصري

الطلاب
الطلاب

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، للمشاركة بمشاريع فى مؤتمر نظام التعليم المصرى، والذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، فى إحدى فنادق القاهرة برئاسة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وأساتذة كليات التربية.

افتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات".. بعد قليل


وأكد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، أن الدراسة فى مدارس المتفوقين لها طابع خاص حيث تعمل أولا على تنمية الشخصية بالاعتماد على النفس حيث يتم توفير إقامة للطلاب داخل المدارس، كما أنها تعتمد على البحث، موضحين أن كل دراستهم تعتمد على البحث باستخدام منصات البحث المختلفة على رأسها جوجل، موضحين أنها تعمل على تنمية الذكاء والتعامل مع المشكلات الحياتية ومن ثم الدراسة فيها حلم أى طالب.

وقال الطالب زياد محمد بالصف الثالث الثانوى بمدرسة المتفوقين بمحافظة قنا، إن تجربة الدراسة بمدارس المتفوقين تنقل الطالب لبيئة تعليمية مختلفة، قائلا: “لو رجع الزمن من تانى هدخل مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا”، مضيفا أن مميزات الدراسة كثيرة منها أنها تحول الطالب من شخص انطوائى لطالب قادر على التعامل والحديث مع أى شخص، كما أنها تعد الطالب لأن يكون جاهزا لسوق العمل.

txt

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

وأوضح الطالب أنه كطالب بمدرسة متفوقين يجب أن يتم التنسيق وفق آليات مختلفة لدخول الجامعات، قائلا: ليس من المنطق أن يتم دخول الجامعات وفق مجموع الدرجات فقط حيث أن طبيعة الدراسة فى هذه المدارس تعتمد على البحث بشكل متواصل بالإضافة إلى تقديم الطالب مشروع أثناء الدراسة لحل مشكلة من المشكلات التى تواجه مصر كتلوث الهواء أو البيئة ومن ثم يجب أن تكون الكلية مناسبة لفكره وطبيعة دراسته بهذه المدارس، كما طالب بأن يتم فتح باب التنسيق بشكل مبكر.

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مشاريع الطالب واستمعوا إلى شرح لهم.

مؤتمر نظام التعليم المصرى الدكتور رضا حجازي طلاب مدارس المتفوقين مدرسة متفوقين شخص انطوائى بيئة تعليمية مختلفة تنمية الذكاء الإعتماد علي النفس

مواد متعلقة

افتتاح المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM" تحت عنوان "الواقع والطموحات".. بعد قليل

وصول الوزراء لمقر انطلاق المؤتمر الخاص بنظام التعليم "STEM"

حجازي: لدينا قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضي تصلح لبناء مدارس تعليم فني وتكنولوجيا تطبيقية

خبيرة أسرية: 4 خطوات للتعامل مع نتائج امتحانات الأبناء في الفصل الأول

«حجازى» يتفقد برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة ٣٠ ألف معلم

مصدر بـ"تعليم القاهرة" يعلن موعد نتيجة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التعليم تطلق مؤتمر نظام التعليم "STEM" فى مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غدًا

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

جيروزاليم بوست: حماس الفائز الحقيقى فى حرب غزة وتقود مفاوضات إنهاء الحرب

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل