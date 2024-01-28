الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"تعليم القاهرة" يعلن موعد نتيجة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تشهد المديريات التعليمية حالة طوارئ بالتزامن مع عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، بكنترولات الإدارات التعليمية، على مستوى الجمهورية.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم إن عملية تصحيح وتقدير درجات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي تسير على قدم وساق، داخل كنترولات التصحيح بالإدارات التعليمية.

وأضاف المصدر أن هناك لجنة مشكلة من المديرية لمراقبة كنترولات التصحيح داخل الإدارات التعليمية، والتأكد من الالتزام بنموذج الإجابة، المقرر من واضعي الامتحان داخل المديرية.

وشدد المصدر على أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الانتهاء من تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024، منتصف الأسبوع الجاري. 

وأكد المصدر أنه من المقرر اعتماد النتيجة من محافظ القاهرة، وإعلانها للطلاب، نهاية الأسبوع الجاري فور الانتهاء من عمليات تقدير الدرجات ومراجعة وجمع الدرجات.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

يمكن للطلاب معرفة نتائجهم إما عبر الإنترنت على موقع الوزارة أو من خلال مدارسهم.

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي eduserv.cairo.gov.eg 

جاء توزيع درجات تالتة إعدادي 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية (عربي ولغات)  بالمحافظات كما يلي:-

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رابط بوابة نتائج التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

مجموع درجات مادة اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول 40 درجة، وفي الفصلين الدراسيين 80 درجة.

مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الأول 30 درجة، وفي الفصلين الدراسيين 60 درجة.

مجموع درجات مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول 30 درجة، وفي الفصلين الدراسيين 60 درجة.

مجموع درجات مادة الدرسات الاجتماعية في الفصل الدراسي الأول 20 درجة، وفي الفصلين الدراسيين 40 درجة.

مجموع درجات مادة العلوم في الفصل الدراسي الأول 20 درجة، وفي الفصلين الدراسيين 40 درجة.

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