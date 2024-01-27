السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس فى أنحاء الجمهورية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تبدأ أول أيام الإجازة الرسمية لطلاب المدارس، اليوم السبت، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام تستمر لمدة أسبوعين، على أن ينتهي موعد إجازة نصف العام في 8 فبراير 2024.

موعد إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس 2024 والجامعات

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

الخريطة الزمنية

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، التي بدأت السبت 30 سبتمبر الماضي، وتستمر إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، فإن إجمالي عدد أسابيع العام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

txt

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وزارة التربية والتعليم إجازة نصف العام الاجازة الرسمية موعد أجازة نصف العام لخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 2024م قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

من مختلف المحافظات.. "التعليم" تنظم رحلات يومية لطلاب المدارس بمعرض الكتاب

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول

موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024

رابط نتيجة الصفين السادس الابتدائي والأول الاعدادي 2024 بالقاهرة

رحلة كراسة الإجابة من أيدي الطالب حتى إعلان النتيجة

في اليوم العالمي..وزير التعليم: هدفنا منظومة شاملة ومنصفة ضمن رؤية مصر 2030

"تعليم القاهرة" تعلن موعد نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسى الأول

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندي: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟