رابط نتيجة الصفين السادس الابتدائي والأول الاعدادي 2024 بالقاهرة

رابط نتيجة صفوف النقل بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية، ارتفعت معدلات البحث عن تلك الكلمات عبر محرك “جوجل”، بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الصفين السادس الابتدائي والأول الاعدادي 2024، تزامنًا مع إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول.

رابط نتيجة الصفين السادس الابتدائي والأول الاعدادي 2024

وتشمل النتيجة المقر الإعلان عنها، صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية وتشمل الرابع والخامس والسادس وصفي النقل الأول والثاني الإعدادي.

ووفقا لإعلان المديرية، تعلن نتيجة الصفين السادس الابتدائي والأول الاعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مساء اليوم الخميس، على الموقع الرسمي للمديرية.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، الدخول عبر الرابط التالي، بالرقم القومي للطالب من هنا.

وبعد الدخول على الرابط يتم اختيار الفصل الدراسي والسنة الدراسية والرقم القومي والمرحلة الدراسية ثم تظهر النتيجة.

موعد إعلان النتيجة بالمدارس

ووفقا لإعلان المديرية، تتاح نتيجة الصفين السادس الابتدائي والأول الاعدادي 2024 لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من يوم السبت الموافق 27-1-2024، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس )، للمرحلة الإعدادية للصفوف ( الأول والثانى).



تعليمات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وأصدرت مديرية التربية والتعليم عدة تعليمات لتصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية، وهي منع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان، وعدم التواصل مع أولياء الأمور أو الإدلاء بأى معلومات تخص عملية التقدير، وعدم انصراف أعضاء اللجنة إلا بعد الإنتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة.



كما يتم عمل إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( 2 مظروف) فى بداية التقدير، وضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير، والمتابعة المستمرة لأداء اللمصححين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تقديره.