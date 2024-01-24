في اليوم العالمي..وزير التعليم: هدفنا منظومة شاملة ومنصفة ضمن رؤية مصر 2030

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب والمعلمين بشأن اليوم العالمي للتعليم.

وقال الوزير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " أتوجه لأبنائي الطلاب بخالص الأمنيات بمزيد من التفوق والنجاح ولزملائي المعلمين بخالص التقدير والاعتزاز لما يبذلوه من جهود عظيمة في بناء أجيال المستقبل التي نضع على عاتقها الحلم والأمل والنهوض بالأمة".

وأضاف: " بمناسبة هذا اليوم... نسعى بكل ما لدينا من جهود في ظل الجمهورية الجديدة، لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها بالشراكة والتعاون الوثيق مع كافة الجهات ذات الصلة من وزارات وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية لضمان توفير تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

وأشار “حجازى” إلى أن التعليم حق من حقوق الإنسان والاستثمار في البشر من أهم مقومات المجتمع الناجح المتقدم، " لذا نعمل على عدة محاور ترتكز على توفير تعليم منتج للمعرفة لأبنائنا الطلاب يواكب التطورات العالمية وتمكين المعلمين من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية والقيم والمواقف والمهارات والسلوكيات ليواكبوا التطوير المنشود".

واختتم: شعارنا "التعليم" من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل".