رحلة كراسة الإجابة من أيدي الطالب حتى إعلان النتيجة

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بجميع المحافظات، لتبدأ عمليات التصحيح واعتماد النتائج تباعًا، خلال إجازة منتصف العام الدراسي.



ترصد "الدستور" رحلة تصحيح اختبارات الشهادة الإعدادية، بداخل غرف التصحيح بالكنترولات، من خلال الحديث مع أحد رؤساء كنترولات التصحيح - رفض ذكر اسمه.



ورصد رئيس الكنترول مراحل كراسة الإجابة من أيدي الطالب حتى ظهور النتيجة، فقال إنه فور تسليم الطالب أو الطالبة كراسة الإجابة لمراقب اللجنة، يقوم المراقب بتسليم الكراسات لمراقب الدور، بعد التأكد من العدد المدون لديه في حضور الطلاب للمادة الامتحانية، ثم يقوم مراقب الدور بتسليمها لرئيس لجنة السير "الامتحانات"، لتسليمها من خلال محضر بعدد الطلاب للإدارة التعليمية.



وأضاف، أنه فور وصول كراسات الإجابة إلى الإدارة التعليمية، يتم تسليمها للكنترول المركزي الخاص بالتصحيح، ليبدأ رئيس الكنترول بعمل "دق السري" وهو عبارة عن رقم سري لكل رقم جلوس، من خلال شيت خاص برئيس الكنترول فقط ولا يطلع عليه أحد، ويكون الشيت كامل بأرقام سرية، فجميع أرقام الجلوس يتم ربطها بأرقام سرية لا يطلع عليها إلا رئيس الكنترول، والرقم السري يتم ربط جميع مواد الطالب به، فلكل طالب رقم سري.



واستكمل: ثم يقوم رئيس الكنترول بعمل محاضر التحضير، وهي عبارة عن توزيع أسئلة الامتحان على المعلمين الذين يقوم موجه المادة باستدعاهم للتصحيح من جميع أنواع المدارس سواء حكومي أو خاصة أو تجريبي، داخل "غرفة التصحيح".



وأضاف، ويقوم رئيس الكنترول، بتوزيع كل سؤال على معلم ومرفق معه السؤال المخصص لتصحيحه ونموذج الإجابة الخاصة بهذا السؤال، ويطالب المعلم بإمضاء اسمه على السؤال المقرر تصحيحه.



وأشار إلى أنه فور الانتهاء من تصحيح جميع الأسئلة الخاصة بالمادة، يقوم معلمو الكنترول بمراجعة التصحيح من خلال التأكد أن جميع الأسئلة تم تصحيحها وتدوين الدرجة على كل السؤال، ثم يقوم بتجميع الدرجات ورصدها فى الشيت، حتى انتهاء جميع المواد، وفي حالة استكشاف أي خطأ يقوم معلم الكنترول بالرجوع للمعلم "مصحح السؤال" من خلال تدوين اسمه أسفل إجابة الطالب، ومراجعته في الخطأ لتداركه.



وأوضح، أنه يقوم معلمو الكنترول بمراجعة جمع الدرجات وتسجيل الدرجة النهائية لكل طالب بالمادة، ثم يقوم برصد درجات كل المواد لكل طالب فى شيتات كبيره ثم عمل الدرجة النهائية، لكل طالب، والنسبة المئوية، بالإضافة لعمل الاحصاء من خلال رصد عدد غياب وحضور الطلاب ونسبة نجاح كل طالب فى كل مادة.



وفي الختام، فور الانتهاء من تصحيح كل مواد الطالب ورصدها فى شيت خاص برئيس الكنترول، يقوم رئيس الكنترول، بكشف الأرقام السرية، والإفصاح عنها، وعودة أسماء الطلاب وأرقام جلوس الطالب، ليتم إرسال النتيجة للمديرية التعليمية، واعتمادها من المحافظ، ثم إرسالها للمدارس ورفعها على المواقع الإلكترونية واظهارها للطلاب.