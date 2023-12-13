كيفية احتساب النتيجة والتقديرات.. موعد امتحانات الصف الرابع الإبتدائي 2023 -2024

في الوقت الحالي، يشغل بال العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد امتحانات الصف الرابع الإبتدائي 2024 في مختلف المحافظات، وذلك حتى يتمكنوا من مراجعة المقررات الدراسية بجد واجتهاد وبدون قلق أو توتر، لضمان حصولهم على درجات مرتفعة.

موعد امتحانات الصف الرابع الإبتدائي 2023 -2024

إضافة إلى ذلك، يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن كيفية احتساب نتيجة الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024، وفقًا للإعلان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي في وقت سابق.

وتنطلق امتحانات منتصف العام لطلاب الصف الرابع الإبتدائي في عام 2024 في يوم 14 يناير المقبل، وفقًا للخطة الزمنية التي وافق عليها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعداد جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية قبل بدء الامتحانات بوقت كاف إذ تختلف جداول امتحانات سنوات النقل من محافظة إلى أخرى وفق اعتماد مديريات التربية والتعليم.

كيفية احتساب نتيجة الصف الرابع الإبتدائي للعام الدراسي 2023-2024

تُعَدُّ طريقة حساب نتيجة الصف الرابع الابتدائي للطلاب وأولياء الأمور في العام الدراسي الحالي 2023-2024 من بين أكثر الاستفسارات التي يبحث عنها الناس على جوجل. يهدفون إلى معرفة هذه الطريقة بسهولة ودون أي مشاكل حتى يكونوا على دراية بها طوال الوقت، وذلك خاصةً مع اقتراب موعد الامتحانات الصف الرابع الإبتدائي

وتُحسب نتيجة الصف الرابع الإبتدائي لعام 2024 عن طريق الاجتياز، وذلك من خلال حساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته في كل فصل دراسي، يتضمن ذلك جمع درجات الفصل الدراسي الأول وجمع درجات الفصل الدراسي الثاني، ثم قسمة المجموع على 2.

احتساب تقديرات الصف الرابع الإبتدائي 2023 -2024

يُجري تحويل درجات طلاب الصف الرابع الإبتدائي إلى 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وهي كالتالي:

- اللون الأزرق يشير إلى أن المتعلم قد تفوق في اكتساب المعارف والمهارات بنسبة 85% إلى 100%.

- اللون الأخضر يشير إلى أن طالب الصف الرابع اكتسب المعارف والمهارات المطلوبة بنسبة تقل عن 85%.

- اللون الأصفر يشير إلى أن الطالب بحاجة إلى بعض الدعم والمساعدة بنسبة 50% إلى أقل من 65%.

- اللون الأحمر يشير إلى أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات بنسبة 1% إلى أقل من 50%.

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