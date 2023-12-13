"تعليم القاهرة" تحدد جدول تقييم المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

حددت مديرية التربية التعليم بمحافظة القاهرة، جدول تقييم المهام الادائية، لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

وجاء الجدول كالتالي:

يوم الإثنين 18 /12 اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الثلاثاء 19/12 العلوم والمهارات المهنية.

يوم الأربعاء 20/12 اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الخميس 21/12 الدراسات الاجتماعية والرياضيات.

وحددت المديرية، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمهام الادائية فيما يخص تلاميذ الدمج، على أن يبدأ الامتحان من الفتره الثانية مع سير اليوم الدراسي بشكل طبيعي، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة الجميع.

وانتظمت الدراسة اليوم الأربعاء، فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بعد حصول الطلاب على إجازة في عدد من المدارس من يوم الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، بسبب الانتخابات الرئاسية.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن رؤساء الأحياء كثفوا جهودهم طوال الليل في رفع كافة الشوادر أمام المدارس التي خصصت لعمل لجان انتخابية.

أكد المصدر ضرورة تعويض الطلاب في المنهج الدراسي في هذه الأيام التي توقفت فيها الدراسة وشرحه، مع استمرار عمل المدارس.

تطبيق الغياب اليومي على الطلاب

وطالبت وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق الغياب اليومي على الطلاب الذين توقف في مدارسهم بسبب حصولهم على إجازة 3 أيام بسبب التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الزمني للعام الدراسي الجاري، حيث بدأ الفصل الدراسي في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة والرسمية والرسمية للغات، ستكون إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، التي وافق عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وستبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

بالنسبة لموعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، لم يتم تحديده في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ولكن بناءً على الأعوام السابقة، فإن امتحانات الثانوية العامة عادة ما تستمر لشهر تقريبًا لذلك من المتوقع أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة في 13 يوليو 2023.