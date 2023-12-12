جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2023/2024 للمعاهد الأزهرية

حدد الازهر الشريف جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الاول 2024، والتي يؤديها الطلاب خلال أيام قليلة الشهر الجاري، بينما لم تعلن مديريات التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 أزهر وعام.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 الأزهر

يعقد الأزهر الشريف امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الاول 2024 في 23 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم 28 من نفس الشهر، وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024 الأزهر:

مواد الفقه، ساعة ونصف، من 9 إلى 10:30، واللغة العربية ورقة أولى النحو، يوم السبت 23 ديسمبر 2023 لمدة ساعة ونصف، من 11 إلى 12:30.

مواد أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، ساعة ونصف من 9 إلى 10:30 والعلوم يو الأحد 24 ديسمبر 2023 لمدة ساعة ونصف من 11 إلى 12:30.

مواد اللغة العربية مطالعة ونصوص وفنون كتابة من 9 إلى 11، ساعتين والهندسة يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 لمدة ساعة ونصف من 11:30 إلى 1.

مواد أصول الدين ورقة ثانية توحيد وسيرة ساعة ونصف من 9 إلى 10:30، والدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2023 لمدة ساعة ونصف من 11 إلى 12:30.

مواد حفظ القرآن الكريم وتجويده ساعة ونصف من 9 إلى 10:30، والجبر ساعة ونصف يوم الأربعاء 27 ديسبمر 2023: من 11 إلى 12:30.

مواد اللغة الأجنبية من 9 إلى 11، ساعتين، والتربية الفنية يوم الخميس 28 ديسبمر 2023 لمدة ساعة من 11:30 إلى 12:30.

​​​​على أن يتم إجراء امتحانات الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة، يمتحن المبصرون شفهيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، بينما يمتحن المكفوفين شفهيا في كل المواد.

جدول امتحانات 2 أعدادي الترم الأول 2024

لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن جدول امتحانات 2 إعدادي الترم الاول 2024، بينما حددت وفق الخارطة الزمنية موعد امتحانات 2 إعدادي والتي تبدأ مع امتحانات النقل يوم 9 يناير 2024.