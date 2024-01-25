ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الأن نتيجة الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية وتشمل الرابع والخامس والسادس والإعدادية الأول والثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على الموقع، على الموقع الرسمي للمديرية، عبر الرابط التالي:

https://www.cairomoe.net/

و أكدت المديرية أن النتائج ستكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من يوم السبت الموافق 27-1-2024، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس )، للمرحلة الإعدادية للصفوف ( الأول والثانى).

تصحيح اختبارات الشهادة الإعدادية



وأصدرت مديرية التربية والتعليم، عدة تعليمات لتصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية، وهي منع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان، وعدم التواصل مع أولياء الأمور أو الادلاء بأى فنيات أو معلومات تخص عملية التقدير، وعدم أنصراف أعضاء اللجنة إلا بعد الإنتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة.



وطالبت مديرية التربية والتعليم، بعمل إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( عدد 2 مظروف) فى بداية التقدير. _ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير، والمتابعة المستمرة لأداء اللمصححين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تقديره.





واشترطت الوزارة، ضرورة الإطلاع على نموذج الإجابة جيدا مع الإلتزام الكامل بتوزيع الدرجات كما وردت فى نموذج الإجابة، والتقدير بالقلم الاحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الأحمر تحت الخطأ فقط وتدوين الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية السؤال داخل الكراسة، مع التوقيع الواضح بالاسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية، والتحقيق من سلامة توزيع أجزاء الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.