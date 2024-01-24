موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات.. اعرف نتيجتك في 6 خطوات

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات من الموضوعات التي شغلت اهتمامات عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، خلال الساعات الأخيرة، حيثُ يرغب الكثير معرفة نتيجة امتحانات الترم الأول للفصل الدراسي الأول 2023/2024، بالتزامن مع إعلان نتائج طلاب التعليم الأساسي، والانتهاء من تصحيح بعد امتحانات صفوف النقل بجميع مدارس الجمهورية.

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت في وقت سابق، عن ظهور نتيجة طلاب المرحلة الابتدائية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، مُشيرة إلى ظهور نتيجة بعض صفوف النقل وجارِ تصحيح ورصد نتائج الصفوف الأخرى، وذلك عقب انتهاء الكنترولات من تصحيحها، ومن ثم اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

كيف اعرف النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم؟

ويرغب الكثيرون الاستعلام عن نتيجة الامتحانات 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، حيثُ تستعرض "الدستور" رابط الحصول على النتيجة وطرق الاستعلام عنها بكل سهولة من موقع وزارة التربية والتعليم .

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الامتحانات

الخطوة الأولى: قم بالذهاب في البداية إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك بالضغط على هذا الرابط (هنـــــــــــا).

الخطوة الثانية: قم بالضغط على أيقونة "نتيجة الامتحانات" التي تظهر أمامك.

الخطوة الثالثة: قم بعد ذلك باختيار المحافظة التابع لها.

الخطوة الرابعة: قم بإدخال اسم الطالب.

الخطوة الخامسة: قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة السادسة: قم بالضغط على عرض النتيجة (سوف تظهر أمامك النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب).

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حتى اللحظة الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية ولكن طبقا لما هو معمول به فى السنوات السابقة فإن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والرصد، حيث تقوم كل مديرية على حدة بالإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ولا تشترط الوزارة الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية "ترم أول" انتهاء أعمال لاصتحيح والمراجعة والرصد في جميع المديريات التعليمية التابعة لها للإعلان عن النتيجة مجملة بل تقوم المديريات المختلفة بالإعلان عن لنتائج منفردة فور الانتهاء من اعتمادها من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمديرية التعليمية.