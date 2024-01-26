من مختلف المحافظات.. "التعليم" تنظم رحلات يومية لطلاب المدارس بمعرض الكتاب

تنظم الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة، مشاركات يومية لطلاب المدارس من مختلف محافظات الجمهورية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الخامسة والخمسون.

وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمعلومات العلمية والأدبية والثقافية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتور رضا حجازي وجه بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتشجيعهم على القراءة والاطلاع والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة بالمعرض.

مشاركة 2500 طالبا وطالبة من طلاب المدارس بمحافظتي الجيزة والقليوبية

وأضاف المتحدث الرسمي أن اليوم الثاني لفعاليات المعرض شهد مشاركة 2500 طالبا وطالبة من طلاب المدارس بمحافظتي الجيزة والقليوبية، حيث قاموا بزيارة مختلف الأجنحة بالمعرض، مشيرا إلى أنه من المقرر تنظيم رحلات يومية لطلاب المدارس للمعرض من مختلف المحافظات.

في سياق آخر، كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عقد اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمسابقة "۳۰ ألف معلم السنة الثانية"، واستعراض عدد من الإجراءات الخاصة بتطوير العملية التعليمية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور في هذا اللقاء والذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية؛ لمتابعة انضباط العملية التعليمية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بها في جميع محافظات الجمهورية.

سد العجز

وأكد الوزير على أنه في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسد العجز في أعداد المعلمين، واختيار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء، وبالإشارة إلى المادة (٤) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۲۹۷) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣، فقد أعدت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية تدريبًا وتأهيلًا تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد (الدفعة الثانية)، والبالغ عددهم ( ٢٠٨٦٦) الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.