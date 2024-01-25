موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ارتفعت معدلات البحث عنه بتلك الكلمات البحثية عبر محركات البحث “جوجل”، من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين وجميع المهتمين بالشأن التعليمي تزامنا مع انتهاء الامتحانات في لجميع طلاب المدارس والجامعات الحكومية والخاصة.

موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024



وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن موعد بدء الدراسة الترم الثاني 2024، عبر وسائل البحث المختلفة، يستعرض موقع "الدستور" تفاصيل الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قبل بداية العام الدراسي، موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 للعام الدراسي الحالي، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وغيرها.

بداية الفصل الدراسي الثاني

ووفقا الخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، فإن الطلاب يبدأون الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بداية من يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2024 حتى شهر يونيو.

إجازة نصف العام الدراسي 2024

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بداية من اليوم الخميس الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام 2024 للطلاب لمدة أسبوعين.

إنتهاء إجازة نصف العام

وتنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري، ثم تعود الدراسة يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل 2024.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول

جدير بالذكر ان امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، انتهت أمس الأربعاء، لجميع صفوف النقل بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية وطلاب الشهادة الإعدادية.

وتبدأ نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024، تظهر تباعا للطلاب عبر مواقع المديريات التعليمية الكترونيا.