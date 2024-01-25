جميع المحافظات برقم الجلوس| ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، يفرار من اللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم الخميس 25 يناير 2024، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، في أقصر مدة.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد
وأوضحت مديرية التعليم، في بيان لها، أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول بلغت 75.4%.
وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات، أمس الأربعاء 24 يناير الجاري، وبذلك أصبحت بورسعيد أول محافظة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول على مستوى الجمهورية.
وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول في 69 لجنة امتحانية.
وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد 13 ألفا و785 طالبا، موزعين على مدارس التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول
وحصل "الدستور" على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة بورسعيد، وذلك فور اعتمادها رسميا من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر الدستور من "هنا".
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات
كما يقدم “الدستور” روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في جميع المحافظات برقم الجلوس فقط، فور اعتمادها رسميًا من قبل المحافظ المسئول عن المديرية التعليمية.
وفيما يلي روابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات:-
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 الترم الأول اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاقصر 2024 اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة مطروح اضغط هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان الترم الأول اضغط هنا.
- رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة البحر الأحمر اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة الترم الأول اضغط هنا.
- رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة جنوب سيناء اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية 2024 الترم الأول اضغط هنا .
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الفيوم اضغط هنا .
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا الترم الأول اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة شمال سيناء اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة قنا اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف اضغط هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 اضغط هنا.
- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية اضغط هنا.
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