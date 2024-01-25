جميع المحافظات برقم الجلوس| ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، يفرار من اللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم الخميس 25 يناير 2024، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، في أقصر مدة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد

وأوضحت مديرية التعليم، في بيان لها، أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول بلغت 75.4%.

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات، أمس الأربعاء 24 يناير الجاري، وبذلك أصبحت بورسعيد أول محافظة تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول في 69 لجنة امتحانية.

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد 13 ألفا و785 طالبا، موزعين على مدارس التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول

وحصل "الدستور" على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة بورسعيد، وذلك فور اعتمادها رسميا من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر الدستور من "هنا".

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 جميع المحافظات

كما يقدم “الدستور” روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في جميع المحافظات برقم الجلوس فقط، فور اعتمادها رسميًا من قبل المحافظ المسئول عن المديرية التعليمية.

وفيما يلي روابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات:-

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