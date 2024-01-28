الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء تدريب 20 ألفًا و866 معلمًا بالمسابقة الثانية لـ"30 ألف معلم"

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب 20 ألفًا و866 معلمًا بالمسابقة الثانية للمعلمين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، اليوم الأحد.

وتعقد التدريبات للمعلمين بالمسابقة الثانية، فى المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهوية.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، حيث تمت إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل استعدادات بني سويف لتدريب المعلمين المقبولين بـ"30 ألف معلم"

وأشار وزير التعليم، إلى أن الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع المعلمين المرشحين فى التدريب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن أن يوم الأربعاء 31 يناير الجاري 2024، هو آخر موعد للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم، للعام الثالث على التوالي، وسيتم تقسيمهم إلى 11 ألفًا و144 وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث"، و18 ألفًا و886 وظيفة معلم مساعد مادة، إذ يمكن لمن تتوفر فيه الشروط التقديم.

txt

أسماء المعلمين المتقدمين لمسابقة "معلم فصل" الدفعة الثانية في الجيزة

شروط التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط الواجب توافرها للتقدم في مسابقة وظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث" ومعلم مساعد مادة وهي كالتالي:

1- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها.

 

2- الحد الأدنى لتقدير المتقدم مقبول.

 

3- الحصول على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

 

4- اجتياز الكشف الطبي.

 

5- ضرورة اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.

 

6- لا يزيد عُمر المتقدم على 40 عامًا.

 

7- اجتياز تحليل المخدرات لمن نجحوا في الامتحانات.

 

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم

كما حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث"، ومعلم مساعد مادة، وهي كالتالي:

 

1- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

 

2- الخدمة العامة للإناث.

 

3- تقديم المستندات الأصلية ملونة بصيغة «JPG».

 

4- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

 

5- إيصال الإيداع البنكي.

 

6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

الحقيبة التدريبية اللياقة البدنية والذهنية المسابقة الثانية للمعلمين وزارة التربية والتعليم التأهيل التربوي لدكتور رضا حجازى

مواد متعلقة

بدء إجازة نصف العام لطلاب المدارس فى أنحاء الجمهورية

من مختلف المحافظات.. "التعليم" تنظم رحلات يومية لطلاب المدارس بمعرض الكتاب

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024

ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول

موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024

رابط نتيجة الصفين السادس الابتدائي والأول الاعدادي 2024 بالقاهرة

رحلة كراسة الإجابة من أيدي الطالب حتى إعلان النتيجة

في اليوم العالمي..وزير التعليم: هدفنا منظومة شاملة ومنصفة ضمن رؤية مصر 2030

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

عاجل.. انقلاب أوتوبيس أمام بوابة النادى الأهلى بمدينة نصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل فى إبادة شعبنا عقوبات جماعية

فشل استخباراتى غير مسبوق.. اعتراف إسرائيلى مثير بشأن حرب غزة ومواجهة حماس

اليوم الـ114 للحرب.. شهداء بالعشرات واعتقالات واسعة فى صفوف النازحين فى غزة