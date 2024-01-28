بدء تدريب 20 ألفًا و866 معلمًا بالمسابقة الثانية لـ"30 ألف معلم"

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريب 20 ألفًا و866 معلمًا بالمسابقة الثانية للمعلمين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، اليوم الأحد.

وتعقد التدريبات للمعلمين بالمسابقة الثانية، فى المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهوية.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، حيث تمت إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار وزير التعليم، إلى أن الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع المعلمين المرشحين فى التدريب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن أن يوم الأربعاء 31 يناير الجاري 2024، هو آخر موعد للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم، للعام الثالث على التوالي، وسيتم تقسيمهم إلى 11 ألفًا و144 وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث"، و18 ألفًا و886 وظيفة معلم مساعد مادة، إذ يمكن لمن تتوفر فيه الشروط التقديم.

شروط التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم

وحددت وزارة التربية والتعليم الشروط الواجب توافرها للتقدم في مسابقة وظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث" ومعلم مساعد مادة وهي كالتالي:

1- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها.

2- الحد الأدنى لتقدير المتقدم مقبول.

3- الحصول على بكالوريوس كليات التربية والتربية النوعية.

4- اجتياز الكشف الطبي.

5- ضرورة اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.

6- لا يزيد عُمر المتقدم على 40 عامًا.

7- اجتياز تحليل المخدرات لمن نجحوا في الامتحانات.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم

كما حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية "الأول، الثاني، الثالث"، ومعلم مساعد مادة، وهي كالتالي:

1- صحيفة الحالة الجنائية سارية.

2- الخدمة العامة للإناث.

3- تقديم المستندات الأصلية ملونة بصيغة «JPG».

4- بطاقة الرقم القومي سارية «وجهين».

5- إيصال الإيداع البنكي.

6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.