الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل استعدادات بني سويف لتدريب المعلمين المقبولين بـ"30 ألف معلم"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي التربية والتعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية ضمن استعداداتها  لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات، ممن سبق وأن  تقدموا بطلبات  واجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم فصل" ضمن المرحلة الثانية من المسابقة.

أعلن  محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم،  عن بدء في التدريب اعتبارًا من الأحد المقبل 28 يناير 2024 ويستمر حتى الأربعاء 31 من نفس الشهر"من الساعة 9  صباحا ولمدة 4 أيام "تربوي" و3 أيام "بدني" تحت إشراف غادة عبد الرءوف، مدير إدارة التدريب بالمديرية، في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف.

وتابع وكيل التعليم أن التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد، لافتا إلى توجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه.

 أضافت مدير إدارة التدريب بأن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التنمية المهنية للمعلمين وبناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والدكتورة رباب زيدان، مدير عام الإدارة المركزية لشؤون القيادات التربوية بالوزارة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد أماكن التدريب لاستقبال ما يزيد عن 1559 معلما ومعلمة ضمن المرحلة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم، والتي تشمل (مدرسة الشهيد كمال طعمه الثانوية "النيل الثانوية سابقا"، الشهيد أحمد محمد عبده إسماعيل الرسمية لغات "علي مبارك سابقًا، الثانوية الصناعية الميكانيكية) ويستمر لمدة 4 أيام "تربوي" ثم 3 أيام من الأسبوع التالي "بدني".

لمزيد من المعلومات والاستعلام عن أماكن التدريب والمجموعات  ...يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://tdcbns.com/
 

بني سويف التربية والتعليم المعلمين مسابقة 30 ألف معلم محافظ بني سويف

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