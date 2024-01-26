محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة إهناسيا لافتتاح مسجد عزبة نصر متولي

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ناصر سيف النصر رئيس مدينة إهناسيا لافتتاح مسجد مسجد عزبة نصر متولي التابعة لمجلس قروي النويرة بمركز إهناسيا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 265 متر" صيانة وتطوير" وبتكلفة 250 ألف جنيهًا، بحضور علي حماد وناصر غانم نائبي رئيس المركز والشيخ سيد نور الدين مدير إدارة أوقاف إهناسيا، وأحمد عصمت رئيس قرية النويرة، وأحمد محمد علي رئيس قرية براوة وجمع من أهالي عزبة نصر متولي.

أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول بمركز ببا

وفي سياق آخر، تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد فى بنى سويف، أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول بمركز ببا، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية وتكثيف المرور على المجاري المائية، في إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة

حيث تفقد السكرتير العام المساعد مخر السيل بغياضة الشرقيه والسد الركامي بوادي فقيرة، للاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع أية تداعيات خاصة بسقوط الأمطار أو أية سيول محتملة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" باستمرار المراجعة لكافة المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها بصفة دائمًا،والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات، ومتابعة حالتها بشكل دوري

رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقد مخر بياض علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ، ووليد عطية نائب رئيس المدينة ومسؤولى الري والمجالس القروية.