تكريم أطفال البرنامج التثقيفي بمديرية أوقاف بني سويف

كرمت إدارة أوقاف الفشن جنوب محافظة بني سويف، الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد العزيز بالله بقرية الفنت وذلك في ضوء الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية وبتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف ومتابعة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بالمديرية.

وشارك فى التكريم مدير الإدارة الشيخ محمد عيد عبد الفتاح، وإمام المسجد الشيخ أحمد جابر حسين وبعض أئمة وإداري الإدارة، وبحضور جمع كبير من رواد المسجد وأولياء الأمور الذين بدورهم قد عبروا عن سعادتهم الفائقة بما تقوم بها وزارة الأوقاف من تشجيع لأبنائهم من خلال هذه الأنشطة المتنوعة والمفيدة التي أطلقتها وزارة الأوقاف.

وظهر الحفل بصورة مشرفة تظهر سماحة ديننا وجماله حيث بدأ الحفل بقرآة بعض آيات الذكر الحكيم وكلمة لمدير الإدارة وبعدها تكريم الطلاب المتميزين وأثنآء الحفل ظهر الأطفال يرفعون علم مصرنا الحبيبة معبرين بذلك عن فخرهم ببلدهم الحبيبة، رافعين أصواتهم بالتحية والتقدير لمصرنا الغالية، وختم الحفل بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي سياق آخر، عقدت مديرية أوقاف بني سويف 1000 ندوة علمية تحت " المسارعة في الطاعات في الأشهر الحرم بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بمديرية أوقاف بني سويف، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

حيث تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع "المسارعة في الطاعات في الأشهر الحرم"، وأوضحوا أن هذه أيام نفحات وخيرات وبركات وعلى العبد أن يلتمس فيها طريق العودة والإنابة إلى الله عز وجل حيث يقول ربنا تبارك وتعالى ( وسارعوا إلى مغقرة من ربكم) ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله ( إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.