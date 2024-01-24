آثار عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الدراسات العليا

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس الانتهاء من أعمال امتحانات الدراسات العليا ببرامج الماجستير والدبلومات، وحققت نسبة النجاح العامة متوسطًا بلغ 95.3%، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

واضاف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن نتيجة برامج الماجستير كانت على النحو التالي: (شعب الآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية والرومانية، وعلوم الآثار والحفائر، والآثار الإسلامية بنسبة 100% - شعبة ماجستير إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 96.1%).

وجاءت نسب النجاح في الدبلومات المستوى الأول: (قسم علوم الآثار والحفائر بنسبة 100% - قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 86.6% - قسم الآثار المصرية القديمة بنسبة 85.7%). وجاءت نسب النجاح فى الدبلومات المستوي الثاني: (أقسام الآثار المصرية القديمة وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية بنسبة 100% - قسم علوم الآثار والحفائر بنسبة 80%).

وصرحت الدكتور سوسن عيسى، رئيس كنترول الدراسات العليا أنه تم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًّا يوم 22 يناير 2024 في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة (UMS).

ويمكن للطلاب التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg/

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الدور الحيوي الذي تقدمه المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة في خدمة قطاعات التنمية والاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية تعمل بشكل دائم على مُتابعة كل ما هو جديد في تخصصاتها العلمية وتطوير البحوث العلمية، من خلال رفع قدرات الباحثين