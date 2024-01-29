الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة عن موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة www.giza.gov.eg لـ الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن نتيجة اعدادية الجيزة 2024.

بالتزامن مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 www.giza.gov.eg يبحث طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة عن موقع وزارة التربية والتعليم لـ الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.. موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة

ومن المقرر ان تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة www.giza.gov.eg عبر اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

موقع وزارة التربية والتعليم محافظة الجيزة

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 محافظة الجيزة

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 برقم الجلوس فقط ولا يتم الحصول على نتيجة ثالثة اعدادي بالاسم 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة

وفور الاعلان عن اسماء اوائل الشهادة الاعدادية 2024 من قبل محافظ الجيزة اللواء احمد راشد سيتم تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة عبر البوابة الالكترونية لمحافظة الجيزة 

 

نتيجة اعدادية الجيزة 2024 بالخطوات

اولا: يتم الدخول على خدمات البوابة الالكترونية محافظة الجيزة https://www.gizaedu.net/ 

ثانيا: يتم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

ثالثا: يتم ادخال رقم جلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 

رابعا: يتم الضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

 

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كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع الشهادة الاعدادية 2024

 

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2024

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024

 

توزيع درجات المواد المختلفة في الشهادة الإعدادية 2024:

 

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. اللغة العربية الدرجة النهائية من 40 درجة، والنجاح من 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. اللغة الإنجليزية الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. الدراسات الاجتماعية الدرجة النهائية من 20 درجة، والنجاح من 10 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. الرياضيات الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. العلوم الدرجة النهائية من 20 درجة، والنجاح من 10 درجة.

 

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