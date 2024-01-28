الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024

الصف الخامس
الصف الخامس

ظهرت نتيجة صفوف النقل ومنها نتيجة الصف الخامس الابتدائي في معظم المحافظات لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للاطمئنان عن النتيجة.

 

نعرض في التقرير التالي رابط  نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 وخطوات الاستعلام عن النتيجة في محافظتي القاهرة والجيزة. 

 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 

 

يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي من مختلف البوابة الالكترونية الخاصة بكل مديرية تربية وتعليم تابعة للمحافظة منها بوابة الخدمات التعليمية الخاصة بمحافظة القاهرة من هنا https://eduserv.cairo.gov.eg/

فور الدخول على الصفحة يكون مكتوب بانر يوضح أن نتيجة صفوف النقل للترم الاول 2024 قد ظهرت بالفعل ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية 

  1. كتابة الرقم القومي للطالب المكتوب في شهادة الميلاد
  2. تسجيل المرحلة الدراسية وهي الابتدائية
  3. تسجيل الصف الدراسي اي الخامس الابتدائي
  4. تسجيل العام الدراسي 2023/2024
  5. تسجيل الفصل الدراسي الاول

 

الضغط على اظهر النتيجة لتظهر النتيجة بالتقديرات والالوان 

 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الجيزة 

 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي من الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة من الرابط التالي 

 

https://www.gizaedu.net/

 

اختيار ايقونة نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسي

يمكن الاستعلام بطريقتين اما بكتابة الرقم القومي للطالب

ثم الفصل الدراسي 

او كتابة رقم الجلوس

ثم اختيار الفصل الدراسي 

 

ثم الضغط على ايقونة عرض النتيجة 

 

تعرف على موعد نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالتقديرات 2024

 

تصدر نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالألوان التي تيشير إلى تقديرات الطالب التي حققها خلال امتحانات الترم الاول 

 

  • اللون الأزرق الطالب فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات وتتراوح درجته من من 85 درجة إلى 100 درجة.

 

  • اللون الأخضر الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وتتراوح دراجته لأكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

 

  • اللون الأصفر الطالب بحاجة لبعض الدعم وتتراوح درجته أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.

 

  • اللون الأحمر الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات، من 1 لأقل من 50 درجة.
txt

تعرف على موعد نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية

txt

ظهرت في بورسعيد.. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

txt

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول نتيجة الترم الأول نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الجيزة نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

تفاصيل مكالمة شيكابالا مع عبدالله السعيد قبل انضمامه للزمالك.. مصادر توضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة