ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024

ظهرت نتيجة صفوف النقل ومنها نتيجة الصف الخامس الابتدائي في معظم المحافظات لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الأول للاطمئنان عن النتيجة.

نعرض في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024 وخطوات الاستعلام عن النتيجة في محافظتي القاهرة والجيزة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي من مختلف البوابة الالكترونية الخاصة بكل مديرية تربية وتعليم تابعة للمحافظة منها بوابة الخدمات التعليمية الخاصة بمحافظة القاهرة من هنا https://eduserv.cairo.gov.eg/

فور الدخول على الصفحة يكون مكتوب بانر يوضح أن نتيجة صفوف النقل للترم الاول 2024 قد ظهرت بالفعل ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية

كتابة الرقم القومي للطالب المكتوب في شهادة الميلاد تسجيل المرحلة الدراسية وهي الابتدائية تسجيل الصف الدراسي اي الخامس الابتدائي تسجيل العام الدراسي 2023/2024 تسجيل الفصل الدراسي الاول

الضغط على اظهر النتيجة لتظهر النتيجة بالتقديرات والالوان

نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة الجيزة

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي من الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة من الرابط التالي

https://www.gizaedu.net/

اختيار ايقونة نتيجة سنوات النقل للتعليم الاساسي

يمكن الاستعلام بطريقتين اما بكتابة الرقم القومي للطالب

ثم الفصل الدراسي

او كتابة رقم الجلوس

ثم اختيار الفصل الدراسي

ثم الضغط على ايقونة عرض النتيجة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالتقديرات 2024

تصدر نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالألوان التي تيشير إلى تقديرات الطالب التي حققها خلال امتحانات الترم الاول

اللون الأزرق الطالب فاق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات وتتراوح درجته من من 85 درجة إلى 100 درجة.

اللون الأخضر الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وتتراوح دراجته لأكثر من 65 درجة لأقل من 85 درجة.

اللون الأصفر الطالب بحاجة لبعض الدعم وتتراوح درجته أكثر من 50 درجة لأقل من 65 درجة.