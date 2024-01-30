الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موعد ظهور نتيجة المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الأول بالسويس

الامتحانات
الامتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، موعد ظهور نتيجة المرحلة الإبتدائية للفصل الدراسي الأول.

تعرف على موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول للمرحلة الابتدائية 

 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، ياسر عمارة، إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2023، للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، في جميع مدارس المحافظة سوف يتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن النتيجة يمكن لكل تلميذ أو ولي أمره الحصول عليها مجانًا بدون أي مقابل، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 190 ألف طالب وطالبة أدوا امتحاناتهم دون أية مشكلات  بجميع مدارس المحافظة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية.

وأوضح أن غرف العمليات لم تتلق أي شكاوي بوقوع شيء يؤثر على  العملية الامتحانية طوال أيام الامتحانات، مؤكدًا عدم حدوث أي وقائع تسريب، والتصدي بحسم لأي محاولة غش بالمحافظة وذلك بعد الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها لجنة الإدارة ووجود عصا إلكترونية كاشفة للمعادن وللهواتف  المحمولة بكل لجنة مما كان له كبير الأثر على نجاح العملية الامتحانية.  

وقررت مديرية التربية والتعليم بالسويس خلال أيام الامتحانات إلغاء امتحان عدد من الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية بعد ضبطهم أثناء محاولات الغش باستخدام الهواتف المحمولة، وتم استبعاد عدد من المراقبين وإحالتهم للشؤون القانونية بسبب تسهيلهم لأعمال الغش داخل اللجان. ومخالفتهم قواعد الامتحانات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، أن كافة الإجراءات تمت تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأستاذ الدكتور رضا حجازي وتوجيهات ومتابعة محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر.

وأشار إلى أن غرف العمليات كانت تتابع الامتحانات بجميع المدارس واللجان بشكل دقيق على مدار اليوم.

موعد نتيجة المرحلة الابتدائية الصف الرابع الصف الخامس الصف السادس

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