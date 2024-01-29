الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة": 1022 مستفيدًا من القافلة الطبية في السويس

قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة في السويس

قدمت مؤسسة حياة كريمة خدمات طبية واستشارات بيطرية وتعليمية لـ1022 من أهالي قرية كبريت المفارق والقرى المجاورة لها في السويس.

واستقبل مركز شباب كبريت المفارق بحي الجناين بالسويس القافلة الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة والتي شهدت إقبالا واسعا.

شملت القافلة أغلب التخصصات الطبية بالتعاون من جامعة قناة السويس، كما شملت فصول لمحو الأمية بالتنسيق من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

75 متطوعًا ومتطوعة

قال العميد عادل طاهر، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالسويس، إن 75 من متطوعي ومتطوعات حياة كريمة شاركوا في تنظيم القافلة واستقبال المستفيدين.

وحرص رئيس حي الجناين اللواء أحمد شاكر على التواجد بمركز الشباب لمتابعة أعمال القافلة الطبية والتعليمية.

افتتح د.أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس مقر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل الحرم الجامعي، بمشاركة العقيد عادل طاهر مدير مكتب حياة كريمة بالسويس، والمنسق العام المهندس محمود عبدالعزيز.

حضر مراسم الافتتاح نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعدد كبير من الطلاب من مختلف كليات الجامعة

وقال رئيس جامعة السويس إن الهدف من تواجد هذا المقر بالحرم الجامعي هو نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة الإيجابية للشباب من طلاب الجامعة، فضلًا عن تقديم بعض المساعدات الاجتماعية للطلاب بالجامعة، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية للطلاب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة الأسبوع القادم، كذلك مساعدة الطلاب للتعرف على مقار لجانهم الانتخابية.

أشار حنيجل إلى دور الشباب في الحياة السياسية، وأهمية المشاركة بشكل ايجابي في مختلف الفعاليات السياسية وحث الطلاب على ضرورة علي مزاولة حقهم الانتخابي، مشيرا إلى أن المشاركة بشكل ايجابي في هذا العرس الديمقراطي، سيكون له عظيم الأثر على انعكاس صورة إيجابية عن مصر في شتى دول العالم.

السويس حياة كريمه قافلة طبية محو الأمية قرية

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