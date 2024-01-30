بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ظهرت، الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 عبر الخط الساخن لمحافظة القاهرة وسيتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024

واعتمد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 78.4%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 186.266 ألف طالب وطالبة نجح منهم 145.947 ألف شخص.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

يمكنك، الآن، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 عبر الخط الساخن من التليفون الأرضي على الرقم 09000100

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024 عبر الخط الساخن من الهاتف المحمول على الرقم 5757.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 القاهرة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 القاهرة

سيتم اتاحة الاستعلام عن نتيجة اعدادية القاهرة 2024 عبر البوابة الإلكترونية بوابة التعليم الاساسي غدًا الأربعاء 31 يناير 2024.

يقوم الطالب بالدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة بوابة التعليم الاساسي ادخال الرقم القومي ادخال المرحلة الدراسية ادخال الصف الدراسي ادخال العام الدراسي ادخال الفصل الدراسي اضغط على عرض النتيجة

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توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

توزيع درجات المواد المختلفة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. اللغة العربية الدرجة النهائية من 40 درجة، والنجاح من 20 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. اللغة الإنجليزية الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. الدراسات الاجتماعية الدرجة النهائية من 20 درجة، والنجاح من 10 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. الرياضيات الدرجة النهائية من 30 درجة، والنجاح من 15 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول.. العلوم الدرجة النهائية من 20 درجة، والنجاح من 10 درجة.