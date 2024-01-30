الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد اعتمادها.. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة

طلاب
طلاب

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح ٧٨.٤ %.

وتوفر محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، كما توفر اسماء اوائل الشهادة الإعدادية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة. 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم القاهرة 

 

يستطيع طلاب الاعدادية الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة برقم الجلوس والاسم، غدًا الأربعاء، بعد ان  اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة  للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة  حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة ونجح  ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة. 

 

ويتم توفير نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة برقم الجلوس والاسم في جميع مدارس القاهرة بالمجان للطلاب غدًا الأربعاء بعد ا، يتم تحويل نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة من مديرية التربية والتعليم إلى المدارس في القاهرة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  قد اعتمد أيضًا  نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة  لامتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦ %، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة ثالثة إعدادي القاهرة المهنية بنسبة نجاح  ٧٤ %.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024.. آخر أخبار النتائج

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.. الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة غدًا الأربعاء وفق تصريحات  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، والذي أوضح  أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة 3 إعدادي القاهرة  عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس، وعن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/TopPrepStudents، والذي يوفر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة خلال ساعات.

txt

آخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

txt

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

نتيجة ثالثة إعدادي نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة أوائل الشهادة الإعدادية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بوابة التعليم الأساسي نتيجة 3 إعدادي القاهرة

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى