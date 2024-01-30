بعد اعتمادها.. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة اليوم الثلاثاء بنسبة نجاح ٧٨.٤ %.

وتوفر محافظة القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، كما توفر اسماء اوائل الشهادة الإعدادية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم القاهرة

يستطيع طلاب الاعدادية الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة برقم الجلوس والاسم، غدًا الأربعاء، بعد ان اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.

ويتم توفير نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة برقم الجلوس والاسم في جميع مدارس القاهرة بالمجان للطلاب غدًا الأربعاء بعد ا، يتم تحويل نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة من مديرية التربية والتعليم إلى المدارس في القاهرة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد أيضًا نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة لامتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦ %، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦ %، ونتيجة ثالثة إعدادي القاهرة المهنية بنسبة نجاح ٧٤ %.

بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة غدًا الأربعاء وفق تصريحات أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، والذي أوضح أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة 3 إعدادي القاهرة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس، وعن طريق بوابة نتائج التعليم الأساسي القاهرة

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/TopPrepStudents، والذي يوفر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة خلال ساعات.