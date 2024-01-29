الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

آخر أخبار نتيجة الشهادة
آخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024

تعلن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه 2024 بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات والمُقدر لها نهاية الاسبوع الجاير على أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية بعدها مباشرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه 2024.

 نتيجه الشهاده الإعداديه محافظة المنوفية الترم الأول

تستمر أعمال تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية، حسب تصريحات محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، والذي أكد استمرار تصحيح الامتحانات لعدد 82477 طالب وطالبة في جميع المواد.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على ضرورة تحرِ الدقة والمراجعة أثناء تصحيح الامتحانات  لكل جزئية وعدم إهمال أي جزئية مجاب عنها، ورصد الدرجات بعناية ومراجعتها ومراجعة الجمع لكل الجزئيات.

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية نتائج الشهادات

يستطيع الطلاب وأولياء الامور الإطلاع على  نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية الترم الأول من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية نتائج الشهادات  بالضغط على الرابط التالي:

http://ng.monufiaportal.com/، ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على عرض  نتيجه الشهاده الاعداديه فتظهر فور اعتمادها من محافظ المنوفية. 

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 

حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية، فبعد أن تنتهي أعمال تصحيح الامتحانات يوم الخميس المقبل، يبدأ رصد وتجميع الدرجات والتي تستغرق 3 أيام متتالية، وبعدها يتم اعتماد نتيجة 3 إعدادي المنوفية من المحافظ ويتم إعلان نتيجة الإعدادية المنوفية بعدها مباشرة، وتفيرها في المدارس وعبر البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية نتائج الشهادات.

يذكر أن  وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية  قد تقدم بالشكر لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المسئولة عن تصحيح اوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية، لجهودهم المبذولة طوال فترة الامتحانات والمتابعة اللحظية لسير أعمال الامتحان وتذليل كافة العقبات، والمستمرة حتى اعلان  نتيجه الشهاده الاعداديه محافظة المنوفية.

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