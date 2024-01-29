بـ"عباءة سوداء وحجاب".. الراقصة حورية تحضر جلسة محاكمتها

تنظر محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة للمستشار مصطفى مرسى، اليوم الاثنين، في جلسة محاكمة الراقصة حورية في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والظهور في فيديوهات تثير الغرائز الجنسية.

حضرت المتهمة في قاعة المحكمة مرتدية عباءة سوداء وحجابًا وكمامة طبية، وجلست بالصف الأول للقاعة رفقة محاميها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية.