الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ"عباءة سوداء وحجاب".. الراقصة حورية تحضر جلسة محاكمتها

الراقصة حورية
الراقصة حورية

تنظر محكمة جنح الاقتصادية في الإسكندرية، برئاسة للمستشار مصطفى مرسى، اليوم الاثنين، في جلسة محاكمة الراقصة حورية في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية والظهور في فيديوهات تثير الغرائز الجنسية.

حضرت المتهمة في قاعة المحكمة مرتدية عباءة سوداء وحجابًا وكمامة طبية، وجلست بالصف الأول للقاعة رفقة محاميها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وقررت إحالتها للمحكمة الاقتصادية.

امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة محكمة استمرار حبس

مواد متعلقة

الحكم فى اتهام الراقصة حورية بـ"نشر مقاطع وصور فاضحة" 29 يناير

الأكثر قراءة

جيروزاليم بوست: حماس الفائز الحقيقي في حرب غزة وتقود مفاوضات إنهاء الحرب

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكي.. الاحتلال يسمح لوفد أممي بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل