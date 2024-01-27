فوائد مذهلة عند تناولك اللفت باستمرار

يعتبر اللفت واحد من اكثر الخضروات التى تساعد فى الوقاية من العديد من المشكلات الصحية، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الفوائد الخاصة بتناول اللفت بشكل مستمر.

مصدر كبير لفيتامين C

إذا وضعنا البرتقال جانبًا، فقد يكون اللفت هو البطل المجهول للصحة المناعية، الخضروات الجذرية غنية بفيتامين C ، وهو عنصر غذائي يدعم جهاز المناعة عن طريق جلب خلايا الدم البيضاء إلى مواقع العدوى لقتل الغزاة المسببة للأمراض (أو المسببة للأمراض)، كوب واحد فقط من اللفت الخام يمكن أن يوفر 30% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي.

جيد لأمعائك

مثل جميع الأطعمة النباتية الكاملة، يحتوي اللفت على الألياف الغذائية، الألياف عبارة عن كربوهيدرات غير قابلة للهضم تؤدي وظائف مهمة في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم والكوليسترول، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، ودعم إدارة الوزن، من بين أمور أخرى.

غنية بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي عناصر غذائية تساعد على التخلص من الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة في الجسم. تدمر الجذور الحرة الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مع مرور الوقت، وارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة - مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة - بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

مضاد للسرطان

اللفت هو جزء من عائلة الصليبية إلى جانب الخضروات الصليبية الأخرى مثل البروكلي والقرنبيط والجرجير والملفوف وكرنب بروكسل ، توفر الخضروات الصليبية العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف الغذائية وفيتامين K والجلوكوزينات، الجلوكوزينات عبارة عن مركبات تحتوي على الكبريت والتي ثبت أنها تقلل من تلف الحمض النووي وتحارب نشاط السرطان في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

دعم مستويات ضغط الدم الصحية

في حين أن النترات المضافة إلى البروتينات المصنعة مثل لحوم الغداء ولحم الخنزير المقدد يشتبه في أنها تشكل مركبات مسببة للسرطان (تسمى النتروزامين) في الجسم، لا يعتقد أن الخضروات الغنية بالنترات الطبيعية تحمل نفس المخاطر.

حقائق غذائية من اللفت

من الأفضل استهلاك اللفت مطبوخًا، وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية فإن كوب واحد من مكعبات اللفت يحتوي على:

السعرات الحرارية: 36.4

البروتين: 1.17 جرام (جم)

الكربوهيدرات: 8.36 جم

الألياف: 2.34 جم

فيتامين ج: 27.3 مليجرام، 30% من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 248 ملجم، 5% من القيمة اليومية

تعتبر أوراق اللفت الخضراء – الجزء العلوي من الخضار الورقية – مصدرًا ممتازًا للفيتامينات. يحتوي كوب واحد فقط من أوراق اللفت الخام على حوالي 35% من احتياجاتك اليومية لكل من فيتامين C وفيتامين A.