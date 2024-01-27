السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فوائد العدس إذا تناولته يوميًا

العدس
العدس

العدس مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والبروتين والعديد من الفيتامينات والمعادن، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، فإن تناول المزيد من العدس يمكن أن يساعدك على زيادة تناول البروتين، ويوفر كوب واحد من العدس 17.9 جرامًا من البروتين، وهو ما يتجاوز البروتين الموجود في بيضتين كبيرتين أو حاوية 5 أونصات من الزبادي اليوناني، على عكس البروتينات الحيوانية، يوفر العدس أيضًا الألياف، حيث يبلغ وزنها 15.6 جرامًا لكل كوب، وهو ما يغطي ما يقرب من 56٪ من القيمة اليومية لهذه العناصر الغذائية المهمة.

مصدر ممتاز للألياف

يحتوي الألياف على أحد العناصر الغذائية التي لا يتم استهلاكها بشكل شائع، وهي مهمة للصحة العامة، بما في ذلك صحة الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية، تشير الدراسات إلى أن معظم الأمريكيين يستهلكون كمية قليلة جدًا من الألياف في وجباتهم الغذائية، مما قد يؤثر سلبًا على الصحة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان القولون وأمراض القلب، يستهلك المواطن الأمريكي العادي 15 جرامًا فقط من الألياف يوميًا، وهو ما يزيد قليلًا عن نصف القيمة اليومية أو الحد الأدنى الموصى به من تناول الألياف يوميًا.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل العدس، إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية، بما في ذلك سرطان القولون، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب، ويساعدك على العيش حياة أطول وأكثر صحة.

صحة القلب

العدس مصدر غني بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة القلب، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم، والألياف، وهو أمر مهم للحفاظ على مستويات الدهون الصحية في الدم.

ما الفوائد التى تعود على الجسم من تناول العدس العدس تناول العدس الفوائد التى تعود على الجسم من تناول العدس العناصر الغذائية

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