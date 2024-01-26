الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بيت الزكاة والصدقات: نجهز قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

أكد الشيخ عبد العليم قشطة، المتحدث الرسمي لبيت الزكاة والصدقات المصري أنه يتم الإعداد حاليا لتجهيز قافلة المساعدات الإنسانية الخامسة إلى أهالي قطاع غزة.

وقال الشيخ عبد العليم قشطة- في تصريح خاص له على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب - " إن قافلة المساعدات تضم ما بين 3 إلى 4 آلاف طن مساعدات غذائية وطبية وملابس، ونحن حاليا في مرحلة التعبئة".

وكانت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري قد دخلت أول الشهر الجاري من منفذ رفح البري، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، مكونة من 50 شاحنة تحمل ما يقارب 1000 طن من المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية، والمياه، والمستلزمات المعيشية.

تكثيف الدعم لأهالي قطاع غزة ضمن حملة "أغيثوا غزة"

وقد انطلقت القافلة الرابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري إلى قطاع غزة المحاصر في إطار مشاركة دولية كبيرة، حيث شارك في تجهيزها وفود من 70 دولة، تلبية لنداء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والذي طالب فيه الجميع بمواصلة وتكثيف الدعم لأهالي قطاع غزة ضمن حملة "أغيثوا غزة".

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التموين: توفير كم كبير من المساعدات الإنسانية المتنوعة لأهالي غزة

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الممثل البريطانى للشئون الإنسانية يشيد بدور مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

وكان قطاع غزة قد استقبل، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ثلاث قوافل لبيت الزكاة والصدقات في حملته "أغيثوا غزة"، التي وجَّه بها شيخ الأزهر، بالإضافة للقافلة الحالية.

بيت الزكاة والصدقات المصري قطاع غزة المساعدات الإنسانية قافلة المساعدات معرض القاهره الدولي للكتاب

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الممثل البريطانى للشئون الإنسانية يشيد بدور مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

التموين: توفير كم كبير من المساعدات الإنسانية المتنوعة لأهالي غزة

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