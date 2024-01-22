الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: توفير كم كبير من المساعدات الإنسانية المتنوعة لأهالي غزة

اللجنة العامة للمساعدات
اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية

استقبلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  شون كالهان - رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له لتقديم الشكر للحكومة المصرية لجهودها في تقديم المساعدات لقطاع غزة وتقديم الشكر للجنة العامة للمساعدات الأجنبية على جهودها ودعمها لهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر، كما قدم رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية الشكر للدكتور على المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية لما بذله من جهد ودعم ومساندة في تقديم كافة المساعدات وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة في توصيل المعونات لقطاع غزة.

يذكر أن هيئة الإغاثة الكاثوليكية هى هيئة خيرية تعمل لأهداف إنسانية وغير تجارية على أوسع نطاق ممكن في النواحي الاجتماعية الخيرية وتنمية نشاط المجتمع وتقديم المساعدات للجمعيات والمؤسسات المتخصصة في النواحي الاجتماعية والتنموية.

وذلك من خلال المَهمَات والتوريدات والسيارات المُقدَّمة من الهيئة لتنفيذ برنامجها، وقد بدأت الهيئة أعمالها في جمهورية مصر العربية في عام 1956 بدعوة من السيد رئيس الجمهورية كمنظمة إغاثية لدعم ضحايا حرب السويس.

كما قامت هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالتعاون مع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة وهي كالتالي:-

- عدد 9900 بطانية – عدد 6760 مرتبة – عدد 900 حصيره – عدد 4800 خيمة علي مرحلتين.

حضر اللقاء  العميد  خالد شرف - مساعد معالي أ.د الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية نيابة عن  الوزير، والعميد احمد فتحي نائب رئيس مجلس ادارة اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وقام السيد العميد خالد شرف مساعد  الوزير بتوجيه الشكر والإمتنان رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية على جهود الهيئة وعلى دعمها للمساعدات الإنسانية اللازمة لأهلنا في 
قطاع غزة، كما حضر  كل من الدكتور  المستشار القانوني للجنة وقيادات اللجنة العامة للمساعدات.

وحضر من جانب هيئة الإغاثة الكاثوليكية كل من:
- كريغ ألينسو اندبي - مدير السياسات والتشريعات لهيئة الإغاثة
- هاني حسن محمـد– المديــــر الإقليمـــــــي لهيـئـــــة الإغاثــــــة
- دينا رفعت ماهر- ممثل هيئة الإغاثة بجمهورية مصر العربيــــة
- وعدد مــــــــن ممثلـــــــي هيئــــــــة الإغاثـــــــــة الكاثوليكيـــــة

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اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وزارة التموين والتجارة الداخلية شون كالهان - رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية الولايات المتحدة الامريكية للحكومة المصرية قطاع غزة لهيئة الإغاثة الكاثوليكية علىالمصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية

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