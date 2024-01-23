الممثل البريطانى للشئون الإنسانية يشيد بدور مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

أكد السفير مارك برايسون ريتشاردسون ممثل وزير الخارجية البريطانية للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة- الذى يزور مصر حاليا ضمن جولة تشمل دولا أخرى في المنطقة- على التزامه بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب السفير برايسون عن تقدير بلاده للشركاء المصريين لما يقدمونه من مساعدة ثابتة لإيصال المعونات إلى غزة، موضحا أن هذه الزيارة تؤكد مجددا تفاني المملكة المتحدة للعثور على حلول عملية وتوثيق التعاون مع مصر ولذلك يتحتم علينا العمل معا لضمان استمرار تدفق المعونات الإنسانية، وتحقيق أثر ملموس على الأرض في غزة.

وأضاف السفير برايسون- في تصريح على هامش زيارته الحالية لمصر- أن المملكة المتحدة زادت بشكل كبير من التزامها بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث خصصت أكثر من ٩٠ مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية، وبذلك ضاعفت الميزانية السنوية الحالية المخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة ثلاث مرات.

وأوضح أن البحرية الملكية نقلت مؤخرا أول شحناتها البحرية من المساعدات إلى مصر عبر ميناء بورسعيد حيث تضمنت هذه الشحنة التي تبلغ 87 طنًا، بطانيات حرارية، ولوازم توفير الإيواء، ومستلزمات طبية بغرض نقلها إلى غزة من خلال معبر رفح، وذلك بالإضافة إلى ٧٤ طنًا من المعونات التي سبق وأن أرسلتها المملكة المتحدة.

وشدد على التزام المملكة المتحدة ببذل كل الجهود الممكنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة، سواء جوا أو بحرا أو برا، غير أنه أشار إلى أن إيصال مزيد من المساعدات عبر الطرق البرية يضمن وسيلة نقل أسرع وأكثر فعالية.

من جانبها ذكرت السفارة البريطانية- في بيان اليوم- أنه وإدراكًا لذلك فقد ساعد الممثل البريطاني للشؤون الإنسانية على تنسيق دعم المملكة المتحدة لجهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتيسير فتح ممر إنساني بري جديد من الأردن إلى غزة.

وأشارت الى أن زيارة السفير برايسون ممثل وزير الخارجية للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تركز على تعزيز الاستجابة الإنسانية من المملكة المتحدة للأزمة المستمرة في غزة، وعلى تقييم التحديات التي قد تعيق تدفق المعونات الإنسانية بفعالية إلى القطاع.

وقد شارك برايسون- ريتشاردسون خلال زيارته في اجتماعات رئيسية مع الأطراف المعنية والمنظمات المؤثرة، وبوجه خاص اجتمع مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومع مسئولين من وزارة الخارجية المصرية لبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم البريطاني لمصر.

إضافةً إلى ذلك، اجتمع برايسون-ريتشاردسون مع مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة في مصر، إيلينا بانوفا، لبحث أفضل السبل لتنسيق الجهود مع المملكة المتحدة.

وقام برايسون ريتشاردسون كذلك بزيارة مستودع جمعية الهلال الأحمر المصري للمعونات الإنسانية في العريش، مع التركيز بشكل خاص على بحث السبل التي يمكن أن تواصل بها المملكة المتحدة التنسيق عن قرب مع الجمعية في جهودها الإنسانية المستمرة.

وأضافت السفارة البريطانية أن هذه المرة الثانية التي يزور فيها العريش، بعد زيارته لها في ديسمبر مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون وهو أمر يبعث على امتنان السفير برايسون لما أبدته الجمعية من تفانٍ وقدرة على مجابهة التحديات، وما نهضت به من جهود لا تُقدَّر بثمن.

كما يتضمن جدول أعماله زيارة معبر رفح للتواصل مع ممثلين عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية في غزة، لفهم التحديات والحقائق على أرض الواقع بصورة متعمقة ومباشرة.

وكان السفير برايسون قبيل زيارته إلى مصر قد زار القدس وتل أبيب والأردن وقطر ودولة الإمارات، حيث أجرى محادثات مع الأطراف الرئيسية الفاعلة لتعزيز الجهود السياسية الرامية إلى تخفيف الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ففي تل أبيب، حث خلالها السلطات الإسرائيلية على التعاون مع الشركاء الآخرين، بمن فيهم الأمم المتحدة ومصر، من أجل زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، والسماح بفترات هدن إنسانية مُطوّلة، وفتح طرق إضافية، وإعادة واستدامة الإمدادات الأساسية، مثل المياه والوقود والكهرباء.