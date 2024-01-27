السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

طقس بارد
طقس بارد

تتوقع هيئة الأرصاد  الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد اليوم أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا، الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة. كما يشهد اليوم نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.

هيئة الأرصاد الجوية القاهرة جنوب سيناء امطار متوسطة

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