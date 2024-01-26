الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"قومي البحوث" يطالب بدراسة النتائج المترتبة على دمج مرضى الجذام في المجتمع

قومي البحوث
قومي البحوث

أكدت الدكتورة منال موسى، الباحث بقسم الفسيولوجيا الطبية بالمركز القومي للبحوث، أهمية دراسة النتائج المترتبة على دمج مرضى الجذام في المجتمع، خاصة وأن ميكروب الجذام ينتقل بأسهل طرق العدوى وهي اللمس، والتنفس مثل فيروس كورونا، ويصيب الجنسين في جميع الأعمار. 

وقالت موسى، في تصريحات صحفية، إنه انطلاقا من الدور البحثي للمركز القومي للبحوث، الذي يعد أكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط،،سينظم ورشة عمل عن هذا الموضوع بعنوان "مرض الجذام اليوم.. أين العالم من هذا الخطر الصامت" في الفترة من ٦ - ٧ فبراير المقبل تحت رعاية الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز. 

وأضافت أنه تم بالفعل دمج مرضى الجذام في العالم وأصبح واقعا يمكن دراسته، وذلك قبل إلغاء العمل بالقانون المصري رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ الذي تعطل العمل به بالفعل منذ عام ١٩٨٤ وصار في حكم الملغي. 

وأوضحت أن هذا القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ بشأن مكافحة الجذام، ينص بعزل مرضى الجذام بقوة القانون وتدخل الشرطة عند اللازم، حيث يجد المجذومون في المستعمرة الرعاية الكاملة، ويتعاونون ويتزوجون فيما بينهم ويخدمون بعضهم البعض وينتجون احتياجاتهم.

ونوهت إلى أن دمج المجذومين في المجتمع مرتبط بالكشف الدوري للمحيطين بالمجذوم على ثلاثة مستويات، وهو أمر باهظ التكلفة ونتائجه غير قاطعة، كما أن كثرة أعراض المرض يحتاج كل منها إلى كشف خاص به بالإضافة إلى الأعراض الجديدة وغير المألوفة.

وأكدت أن جميع الحضارات السابقة طبقت العزل في مستعمرات خاصة بالمجذومين حتى عصرنا الحديث، وما زال يوجد في مصر حتى الآن مستعمرتان في الإسكندرية وأبو زعبل، وهما الآن محل نظر بحلهما وتحويلهما مع إلغاء - قانون مكافحة الجذام - إلى مستشفى عام لجميع التخصصات بما فيها الجذام، وذلك في سبيل إلغاء التمييز ضد المجذومين والمساواة بغيرهم من المواطنين.

تشوهات العظام وأورام العصب تؤدي إلى سقوط العصب

وعن أعراض مرض الجذام، أوضحت الدكتورة منال موسى أن الجذام هو أقدم وأخطر مرض في تاريخ البشرية، يصيب الجلد بالتشوهات والأطراف بالتآكل والأعصاب بالتلف والتورم، ويبدأ تآكل الأطراف من أظافر اليد والقدم، ثم الأصابع ثم الكف إلى ما بعد ذلك حتى الكوع والركبة.

وأضافت أن تشوهات العظام وأورام العصب تؤدي إلى سقوط العصب وفقدان وظيفته الحسية أو الحركية. 

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وبالنسبة لوجود علاج لمرض الجذام، أكدت الدكتورة منال موسى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج فعال يجعل مرض الجذام غير معدي، فالعلاج المتواجد حاليا لا يقضي على الميكروب ولا يستعيد الأعضاء التالفة، لأن المرض يأتي على شكل نوبات، والعلاج يوقف الميكروب في نوبة حتى ينشط في نوبة تالية، وبين النوبات يقل محتوى الميكروب ولكنه يكفي للعدوى.

وأوضحت أن العلاج المتواجد حاليا لا يصلح التلف والتشوهات ولا يستعيد الأطراف المفقودة إلا بجراحات تجميلية أو تعويضية مكلفة تصلح لبعض الحالات بنتائج محدودة جدا.

ولفتت إلى أن ورشة العمل المقرر عقدها في فبراير المقبل ستناقش عددا من المحاور منها الأعراض العامة للجذام، ومحاور العلاج، النسب والاحصائيات في مصر والعالم، الأمراض التي يتداخل تشخصيها مع الجذام، ومنشأ الميكروب في الطبيعة.

المركز القومي للبحوث دمج مرضى الجذام ميكروب الجذام طرق العدوى الكشف الدوري

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