الخميس 18 يناير 2024
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مصر

"قومي البحوث وبحوث الإلكترونيات" يوقعان بروتوكولًا لتوثيق التعاون العلمي والثقافي

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

وقع الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس معهد بحوث الإلكترونيات الدكتورة شيرين محمد عبد القادر محرم بروتوكولً تعاون؛ دعمًا لتوثيق علاقات التعاون العلمي والثقافي بين الجهتين.

ويأتي ذلك اتفاقًا مع سياسة الدولة في النهوض بالبحث العلمي بكافة المجالات، ومن منطلق حرص كل منهما على تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية، وتعظيم الإستفادة من المعامل البحثية التابعة لهما، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة والاستفادة من مخرجاتها بما يخدم خطط التنمية في المجتمع.

وقال القائم بأعمال رئيس المركز الدكتور حسين درويش في تصريح، اليوم  الخميس، إن البرتوكول يهدف لتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتطبيق لحل المشكلات الفنية والتطبيقية المتعلقة بمجالات عمل الطرفين، وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى.

مشاركة أعضاء هيئة البحوث بالجهتين في الأبحاث والأنشطة العلمية

وأضاف أن البروتوكول ينص على مشاركة أعضاء هيئة البحوث بالجهتين في الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية وخاصة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضا تبادل الطلاب والعلماء والخبراء والتدريب والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية.

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من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين محرم أن نطاق التعاون وفقًا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية والاستفادة من الطاقات البشرية والمراكز البحثية والإستشارية.

المركز القومي للبحوث النهوض بالبحث العلمي بحوث الإلكترونيات محمد عبد القادر محرم نقل التكنولوجيا

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