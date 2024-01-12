الجمعة 12 يناير 2024
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مصر

"قومى البحوث" يحذر المرضى من التوقف المفاجئ عن تناول أدوية الكورتيزون ومشتقاته

الكورتيزون
الكورتيزون

حذرت الدكتورة مروة حسنين عصفور، بقسم التكنولوجيا الصيدلية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، المرضى من التوقف المفاجئ عن استخدام الأدوية التي تحتوي على مادة الكورتيزون ومشتقاته، والتي تستخدم لتقليل الالتهاب والاحمرار وكذلك الآلام والأعراض المصاحبة لبعض الأمراض.

 التوقف المفاجئ عن تناول الكورتيزون يؤدي لحدوث خلل في الغدة "الكظرية"

وأوضحت الدكتورة مروة حسنين عصفور، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط،، اليوم الجمعة، أن التوقف المفاجئ عن تناول الكورتيزون يؤدي إلى حدوث خلل في عمل الغدة "الكظرية" المنتجة للعديد من هرمونات الجسم المهمة.

ونصحت، لتجنب تلك المشاكل الخطيرة، بسحب هذه الأدوية من الجسم بشكل تدريجي، وذلك اعتمادًا على نوع الكورتيزون المستخدم والجرعة المتناولة منه يوميًا وعدد المرات التي يتم تناولها في اليوم، وبالطبع فإن الطبيب المشرف على الحالة هو الذي يقوم بوضع خطة السحب التدريجي. 

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وحددت اشتراطات استخدام الأدوية التي تحتوي على مادة الكورتيزون ومشتقاته، وفي مقدمتها تناولها في الفترة ما بين الساعة السادسة والثامنة صباحا، لأن هذه هي الفترة التي يقوم فيها الجسم بإنتاج الكورتيزون بنفسه، كما أن المريض الذي يتناول الكورتيزون لفترة طويلة ينبغي عليه الإكثار من تناول الفيتامينات والكالسيوم لتجنب الإصابة بهشاشة العظام.

وأشارت الدكتورة مروة حسنين، إلى أن زيادة الوزن تعد من أهم الآثار الجانبية المصاحبة لاستعماله أدوية الكورتيزون.

بحوث الصناعات الصيدلية الالتهاب والأحمرار استخدام الأدوية تناول الكورتيزون مادة الكورتيزون

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