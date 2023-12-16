أستاذ أحياء: العلاجات البيولوجية تسيطر على الربو وتقلل من استخدام الكورتيزون المستنشق

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن العلاجات البيولوجية يمكن أن تستخدم للسيطرة على الربو وبعض الأمراض الرئوية المزمنة عبر إضعاف استخدام الهرمونات الصناعية، وهي عبارة عن أجسام مضادة تحاكي الهيموجلوبين بالدم، وتنبه الجسم للأمراض لتساعد على إنتاج المناعة وتشجيع الجسم على إنتاج خلايا وإنزيمات ضد مرض الربو

وأضاف الأفندي، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن المشكلة تكمن في أن الأدوية البيولوجية ليست كاملة، لكنها مساعدة وهدفها التخفيف من استخدام الكورتيزون.

الكورتيزون الصناعى له آثار جانبية كثيرة

وأوضح أستاذ الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية أن الكورتيزون هو هرمون صناعي يستخدم لمحاكاة هرمون الأدرينالين في الجسم، ولكن الكورتيزون الصناعي له آثار جانبية كثيرة، ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام.

ونوه إلى أن استخدامه عن طريق الفم قد يؤدي إلى أمراض فطرية في الفم، وعند استخدامه عن طريق الإبرة فإنه يسبب آلاما شديدة في مكان دخول الإبرة، وبالتالي فإن استخدام العلاج البيولوجي أو الأجسام المضادة يخفف من استخدام الكورتيزون.