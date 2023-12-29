هل لجرعات الكورتيزون تأثير سلبي على حياة المرضى؟.. حسام موافي يجيب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن المناعة تخصص في أمراض الباطنة مثل القلب والكبد.

وأضاف: "المناعة هي أعقد جهاز في الجسم، عكس الكلى والكبد والقلب وغيرهم من الأمراض الباطنية، ولهذا تحتاج هذه المناعة إلى الدقة في التخصص والتشخيص".

أهمية جهاز المناعة بالجسم

وأكد “موافي” خلال تقديمه برنامج “ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، أن المناعة جهاز يحمي الجسد من خلال محاربة أي شئ غريب يحاول دخول الجسم من بكتيريا أو فيروسات أو ميكروبات وغيرها.

وتابع:" جهاز المناعة يتحرك ويحدد الهجوم في لحظة، ويمكن القول أن مشكلة زراعة الكلى أنها تتعامل على أنها جسم غريب، وجهاز المناعة حينما يتم زراعة الكلى يتم توجيهه بأن هناك جسما غريبا سيدخل للجسم.، وبالتالي يكون هناك هجوم قوي في البداية لهذه الزراعة".

واستطرد:" الأمراض المناعية تعني نقص وظيفة الجهاز المناعي، وأخطر مايصيبه هي التهابات الشرايين التي تتواصل مع كل الأعضاء، وفشل العضو ينتج عنه ضرب الجهاز المناعي للإنسان مثل الفشل الكبدي".

مخاطر الكورتيزون

وأشار إلى أن الجهاز المناعي يقف عمله مؤقتا بالكورتيزون خلال جراحة معينة مثل أمراض الكلى، والأمراض المناعية والروماتويد مثل الذئبة الحمراء التي تؤثر على الكلى والمفاصل والقلب والمفاصل، قائلًا:" الكورتيزون قد يكون له تأثير سلبي على المصاب بأمراض مناعية، مثل زيادة الوزن والضغط وأحيانا السكر".