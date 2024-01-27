لماذا يجب الحرص على تناول شريحة واحدة من الأناناس يوميا‏؟

لا يعلم معظمنا مدى فوائد التي تعود على الجسم عند تناول شريحة واحدة من الأناناس ويعتبر الأناناس من أكثر الفواكه التي تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية ولكن اغلبنا لا يعلم تلك الفوائد والبعض يعتقد أن الأناناس خطر على الحامل.

ونوضح فى السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن فوائد الأناناس وما الذي يعود على الجسم عند تناول شريحة واحدة من الأناناس بشكل مستمر، وذلك بحسب ما ذكر في موقع "هيلث".

‏يساعد تناول الأناناس بشكل مستمر على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وذلك لما يحتويه على نسبة عالية من الألياف التي تساعد فى تنظيم عمل جهاز الهضمي، لذا يجب الحرص على تناولها خاصة فى حال التعرض للاصابة بمشكلات صحية فى الجهاز الهضمي خاصة انه يقلل من الامساك ويساعد فى التخلص من الرغبة فى القيء.

كما يساعد تناول الاناناس باستمرار على تقليل ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائه على البروميلين والبوتاسيوم، والوقاية من جلطات الدم، من خلال تكسير الكوليسترول المتراكم في الشرايين، والتقليل من حدة الذبحة الصدرية والنوبات الإقفارية الحادة، لذا فان تناوله هام لمرضي القلب وللوقاية من مرض القلب.

ولا يمثل الاناناس أى خطورة على الحامل كما يعتقد البعض لذا فهو آمن تماما على الحامل.



ويحتوي عصير الأناناس على الفيتامين سي الذي يقلل من تضيق الشعب الهوائية، وهو أحد أعراض الربو التحسسي، كما أنه يقلل من نوبات الربو المتوسطة إلى الشديدة التي نتجت عن الإصابة بالبرد.

كما يعد البيتا كاروتين أحد العناصر التي تساهم في فوائد عصير الأناناس للربو، حيث أنه يساعد على ترقيق المخاط وتليينه، وبالتالي المساهمة في التقليل من احتقان الجيوب الأنفية والصدر.

