فوائد القرنبيط.. وهذه طريقة تحضيره

القرنبيط واحد من أكثر الأكلات المميزة التي يرغب الكثير منا تنفيذها، فهو يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الضخمة التي تعود على الجسم فيحتوي القرنبيط على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في زيادة نشاط الجهاز المناعي، إضافة إلى أنه يساعد في التخلص من السموم في الجسم. يساعد في علاج سرطان الثدي: حيث ذكرت دراسة أجريت عام 2012 أن تناول القنبيط والبروكلي يمكن أن يجعل المصابة بسرطان الثدي لديها قدرة أكبر على الشفاء.

كما أن القرنبيط يحتوي على الأحماض الدهنية التي يحويها لها دور في خفض الكولسترول وبالتالي تعزيز صحة القلب.. يحوي على البوتاسيوم وبالتالي له دور في السيطرة على ضغط الدم.



علاقة القرنبيط بمشاكل الهضم

كما يساعد القرنبيط على تنظيم عملية الهضم لما يحتويه من ألياف تساعد بشكل كبير فى تنظيم عملية الهضم كما يقلل من فرص التعرض للإصابة بالإمساك.



فوائد القرنبيط لجهاز المناعة

كما يساعد تناول القرنبيط فى منح الجسم فيتامين سي بنسبة عالية وهو ما يساعد فى تقليل فرص التعرض للإصابة بالأمراض.

المكوّنات

30 دقيقة

1 قرنبيط

3 بيض

1 كوب دقيق

1 كوب لبن

1/4 كوب شبث، مفروم

2 ملعقة كبيرة كزبرة، مفرومة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 كوب زيت نباتي للقلي

ملح وفلفل حسب الرغبة

الخطوات

الخطوة 1

تفصل زهرات القرنبيط وتسلق في ماء ساخن مع القليل من الملح والفلفل الأسود.

الخطوة 2

يخلط البيض والدقيق واللبن مع البقدونس، الكزبرة والشبت. يتبلوا بالملح والفلفل الأسود.

الخطوة 3

تغمس زهرات القرنبيط في خلطة البيض واللبن وتقلى في الزيت.