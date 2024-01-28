الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية وأخر موعد لوظائف التربية والتعليم

جريدة الدستور

التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية هى الخطوة الأولى التي يحتاجها  الباحثين عن وظائف تنشر من خلال البوابة وتتبع الجهات والهيئات الادارية والتقديم فيها من خلال البوابة. 

يمكن من خلال الرابط التالي الوصول إلى بوابة الوظائف الحكومية ومعرفة خطوات التسجيل في البوابة وكذلك معرفة الاطلاع على الوظائف الجديدة المتاحة على البوابة. 

بوابة الوظائف الحكومية 

يكون التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط التالي 

https://jobs.caoa.gov.eg/

ثم الدخول على أيقونة الوظائف واختيار الوظيفة المناسبة التي بها يتم الضغط على التقديم للوظيفة ثم يتطلب الأمر تسجيل البيانات المطلوبة من أجل إنشاء حساب على البوابة والتقديم للوظيفة 

الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية 

يتاح حاليا عدد من الوظائف التي يمكن التقديم فيها من خلال بوابة الوظائف الحكومية منها 

وزارة المالية

الهيئة القومية للأنفاق

المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الهيئة العامة للسلع التموينية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

المجلس القومي للمرأة

وزارة التموين والتجارة الداخلية

جامعة الفيوم

ويمكن الاستعلام عن الوظائف المتاحة في الجهات التالية ثم الاستعلام عن تفاصيل الوظيفة والشروط للتقديم فيها 

لينك التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات.. اعرف نتيجتك في 6 خطوات

وظائف مسابقة التربية والتعليم 

تبقى يومان للتقديم في وظائف التربية والتعليم والتي ينتهي التقديم فيها يوم 31 يناير 2024.

وهي وظائف متاحة في مختلف محافظات الجمهورية لمعلم فصل معلم مساعد للصفوف الابتدائية من الاول والثاني والثالث وتتاح الوظائف بنظام التعاقد.

وظائف البريد المصري 2024 

كما ينتهي التقديم في وظائف هيئة البريد المصري يوم 31 يناير 2024 كذلك. 

وهي الوظائف التالية 

محام ثالث تعيين

مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين/ مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين / مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين

مهندس ميكانيكا ثالث تعيين/ مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين

مهندس كهرباء ثالث تعيين

أخصائي بريد ثالث / اخصائي خدمة عملاء ثالث / اخصائي مكتب بريد ثالث تعيين

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تقديم وظائف مصلحة الخبراء من خلال بوابة مصر الوظائف الحكومية

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موقع تقديم الوظائف الحكومية 2024 ورابط الاستعلام

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 في جميع المحافظات وشروط المسابقة 

بوابة الوظائف الحكومية الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية وظائف مسابقة التربية والتعليم وظائف هيئة البريد 2024 الهيئة القومية للأنفاق وظائف هيئة البريد المصري

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