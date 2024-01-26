تقديم وظائف مصلحة الخبراء من خلال بوابة مصر الوظائف الحكومية.. يتزايد معدل البحث عنها من خلال محرك “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

تقديم وظائف مصلحة الخبراء من خلال بوابة مصر الوظائف الحكومية

أعلنت مؤخرا "بوابة الوظائف الحكومية" التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف "مصلحة الخبراء" في وزارة العدل.

تقديم وظائف مصلحة الخبراء من خلال بوابة مصر الوظائف الحكومية:

18 يناير الحالى ..بداية تلقى طلبات الألتحاق بوظائف مصلحة خبراء وزارة العدل:

بدأت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،تلقى طلبات الألتحاق في وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل بداية من الخميس لاماضى الموافق 18 يناير الحال ويستمر التقديم حتى 31 يناير .

تقديم وظائف مصلحة الخبراء من خلال بوابة مصر الوظائف الحكومية:

الوظائف المطلوبة لمصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024

هناك عدة تخصصات مطلوبة للتعين بالوظائف المتاحة بمصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل وهى كالتالى :

معاون خبير هندسي في تخصصات مدنية أو عمارة أو هندسة بحرية أو ميكانيكا أو كهرباء

معاون خبير حسابي

تخصص حاسبات ومعلومات

معاون خبير زراعي

شروط وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

أشترطت وزارة العدل عدة شروط للتعين فى الوظائف المتاحة " وظائف مصلحة الخبراء " وهى الحصول على الدرجة الثالثة وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952، والذي ينظم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل:

يجب على المتقدمين الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية وتقديم الأوراق المطلوبة:

صورة شخصية

المؤهل الدراسي

صورة من بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية

صورة من بطاقة الرقم القومي وجه ثاني سارية

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل بحسب الأحوال الشخصية

صورة من شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود إعاقة

. مستند يوضح الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

إيصال الإيداع البنكي.