الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 في جميع المحافظات وشروط المسابقة 

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يحرص الكثير من الشباب على الحصول على فرص عمل، ويشغل أذهان خريجي كليات التربية معرفة لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 وشروط المسابقة عبر جوجل، للحصول على فرصة عمل في مجال التدريس عن مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 والمعروفة بمسابقة 30 ألف معلم، والتي قد بدأ التقديم لها رسميًا، في يوم 18 يناير 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 في جميع المحافظات وشروط المسابقة 

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 وشروط المسابقة وخطوات التقديم في المسابقة.

لينك مسابقة التربية والتعليم 2024

يستمر التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024، إلى يوم 31 يناير الجاري، ويتاح للراغبين الآن التقديم في المسابقة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط، اضغط من هنا.

وفقًا لما تم إعلانه رسميًا حول مسابقة التربية والتعليم 2024، ستحتاج وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024، للتعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024/ 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2024

  • أن يكون الشخص المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 متمتعًا (بالجنسية المصرية).
  • أن يكون الشخص المتقدم محمود السيرة، وحسن السمعة.
  • ألا يكون قد سبق على الشخص الحُكم على المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 وذلك بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
  • ألا يكون الشخص قد سبق فصله من الخدمة وذلك بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وما لم يمضي على صدوره حوالي أربع سنوات على الأقل.
  • ألا يزيد سن الشخص المتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم 2024 عن عمر 40 عامًا بتاريخ نشر الإعلان.
  • أن يكون الشخص المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل) في كلية التربية أو كلية التربية النوعية.
  • أن يكون التقدير العام للشخص المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 مقبول فأعلى.
  • أن يجتاز الإختبار وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
  • اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة.
  • يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

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خطوات التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024

تتمثل خطوات التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 في:

  1. يتم التقديم في مسابقة التربية والتعليم ما بين يومي 18 لـ31 في شهر يناير الجاري.
  2. ويتعين على المتقدم تسجيل الدخول في موقع بوابة الوظائف الحكومية.
  3. ثم اختيار قائمة وظائف أعلى الموقع.
  4. ثم اختيار وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» لكافة الصفوف الابتدائية «الأول، الثانى، الثالث»، وذلك تبعًا للمحافظة محل الإقامة، وخاصة أنه سيحظر التقديم لمسابقة التربية والتعليم إلا بالمحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم طبقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.
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