الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

السن حتى 40 عامًا.. مسابقة جديدة لتوظيف 2000 إمام وعامل بـ"الأوقاف"

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عن فرصة لخطباء المكافأة الراغبين في التعيين، بالتقدم في مسابقة الأئمة مفتوحة لكل خطباء المكافأة من خريجي الكليات الشرعية والعربية بالأزهر الشريف حتى سن ٤٠ عامًا جميع التقديرات بما فيها تقدير مقبول، السن حتى ٤٠ عامًا لأول مرة هذا العام.

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وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أن الإعلان عن مسابقة جديدة بالأوقاف من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبوع القادم (١٠٠٠ إمام و١٠٠٠ عامل)، مشيرة إلى أن ستتم إتاحة رابط للتقديم إلكترونيًا على الوظائف المتاحة.

وزارة الأوقاف مسابقة الأئمة الأزهر الشريف الأوقاف الكليات الشرعية

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