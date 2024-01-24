علماء الأزهر: معجزة الإسراء والمعراج تسريةً وتسليةً للنبى عما أصابه من الأذى ورد عملى على أهل الكفر

واصل ملتقى "شبهات وردود" بـ الجامع الأزهر الشريف، فعالياته الأسبوعية، تحت عنوان: "شبهات حول الإسراء والمعراج"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وحاضر في ملتقى هذا الأسبوع كل من: د. عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق، ود. مجدي عبدالغفار حبيب، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين بالقاهرة، ود. علي مهدي، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وفي بداية الملتقى، قام د. عبدالفتاح العواري، بالتأصيل لحادثة الإسراء والمعراج من خلال الحديث عن شهر رجب وعن حرمته وعما فعل كفار الجاهلية به من تغيير لموعده من أجل انتهاك حرمته بالقتال ونحوه، ثم نزَّل فضيلته ذلك على أرض الواقع، فشبه انتهاك اليهود لحرمة الشهر الفضيل في هذه الأيام بانتهاك مشركي العرب لحرمته؛ حيث انتهك اليهود حرمة الشهر الحرام وحرمة المسجد الأقصى، وحرمة الأنفس المعصومة.

وبين عضو مجمع البحوث الإسلامية، بعض حِكَم الإسراء والمعراج من كونها تسريةً وتسليةً للنبي ﷺ عما أصابه من الأذى، وردًا عمليًا على أهل الكفر والظلم والعدوان، وأن الله تعالى ناصرٌ دينه ونبيه وعباده المؤمنين، مؤكدًا أن صلاة النبي ﷺ بالأنبياء في المسجد الأقصى كان إيذانًا بانتقال القيادة الروحية من ولد إسحق إلى ولد إسماعيل، وهذا إرث تركه النبيﷺ لأمته؛ فهل حفظته أم ضيعته!!!

من جانبه، أوضح د. مجدي عبدالغفار أن الوحي لا بد أن يكون معه وعي؛ لأن الوحي بلا وعي تعطيل، وأما الذين يريدون إعمال العقل دون الوحي فنقول لهم: وعي بلا وحي تضليل، فنحن نقدس المنقول ونُعمِل فيه العقول، وإسراء النبي ﷺ ومعراجه، قد وقف فيه الواقفون ممن وقفت عقولهم عن فهم المنقول، وصار كل منهم يعمل عقله بمقاييس البشر، فالرحلة بمقاييس رب البشر لا بمقاييس البشر، فالله - سبحانه وتعالى - هو الذي أسرى.

وتابع أن الرحلة لم تكن منامية أو روحية بل كانت بدنية، وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - هو من أسرى؛ فعندئذ لا يُحسب الأمر بالمقاييس البشرية، عندها تُفنذ كل الشبهات، موضحا كيف يكون الرد العملي للشبهات وذلك بحفاظ المؤمن على نبيه ﷺ، ومن خلال سيادتنا بالعلوم وقيادتنا بالشهادات حتى تعود الأمة إلى سابق عهدها المجيد.

من جهته قام د. علي مهدي بالرد بالتفصيل على شبهات المنكرين للإسراء والمعراج، ففنّد شبهة تعارض الروايات في هذه الحادثة؛ حيث جاء في بعض الروايات أن النبي ﷺ كان في بيت أم هانئ، وفي رواية أنه أُسري به من الكعبة، فأوضح فضيلته، أنه لا يوجد تعارض بين الروايات، حيث من الممكن أن يكون تلك الليلة في بيت أم هانئ وأُسري به من الكعبة.

وتابع: إن حادثة الإسراء والمعراج وردت عن أكثر من عشرين صحابيًا وذلك يجعلها حادثة يقينية، فشبهة كون الإسراء والمعراج رؤيا منامية كما يقول بعض المشككين مستدلّين بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60]، أن الله تعالى يقول في أول السورة: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى ُ} [الإسراء: 1] وذلك يعني أن ما بعد ذلك معجزة، تحتاج لإيمان من أجل تصديقها، أما الرؤيا في المنام فهي أمر عادي، أيضا لو كانت رؤيا منامية لما أنكرها المشركون على النبي ﷺ، مستدلا بأن مصطلح الرؤيا في دواوين اللغة يطلق على رؤيا العين الحقيقية، ثم ختم فضيلته حديثه بتذكير المسلمين ببعض ما يجب عليهم فعله من التمسك بدينهم وطلبهم للعلم.

بينما تحدث د. عبدالله الحسيني، عن لمحة تاريخية حول الإسراء والمعراج وقال إن هذه الأيام تذكرنا بحادثة تاريخية، ومعجزة إلهية، للحبيب المصطفى ﷺ، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج، وقال إن أعداء الإسلام بين الفينة والأخرى يطعنون في الإسلام، محاولة منهم للنيل من هذا الدين عن طريق التلبيس على بعض ضعاف الإٍيمان أمور دينهم، مستغلين في ذلك شبهاتٍ عقلية أو علمية، أو لغوية ؛ فهذه المعجزة لطالما شكك فيها المشككون، وأثاروا حولها الشبه الواهية من لدن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا، لكن الله تعالى يُسَخِّر دوما لهذا الدين من يذب عنه ويقيم ما أعوَج منه.