شقيق زوجى بيتجسس على؟.. وربيع الغفير يرد (فيديو)

أجاب الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول أن شقيق زوجها يتجسس عليها بدون معرفتها وتسبب فى أمور سيئة لها بحياتها، فتريد ما حكم هذا التصرف؟



وقال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "على ما يبدو العيش فى بيت العائلة، ولدينا مشكلة كبيرة فى الكثير من المناطق حول الاختلاط العائلى".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن الدخول على النساء بدون استئدان، أو وجود أخوه ووصفه بالموت والهلاك، فتصرفها لو كان زوجها سلبيا عليها المواجهة علي قدر التصرف الذى حدث"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت".

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