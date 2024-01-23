الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شقيق زوجى بيتجسس على؟.. وربيع الغفير يرد (فيديو)

د. ربيع الغفير
د. ربيع الغفير

أجاب الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال متصلة حول أن شقيق زوجها يتجسس عليها بدون معرفتها وتسبب فى أمور سيئة لها بحياتها، فتريد ما حكم هذا التصرف؟

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ربيع الغفير: ليس كل رجل يصلح للقوامة على المرأة (فيديو)


وقال الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "على ما يبدو العيش فى بيت العائلة، ولدينا مشكلة كبيرة فى الكثير من المناطق حول الاختلاط العائلى". 

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  نهى عن الدخول على النساء بدون استئدان، أو وجود أخوه ووصفه بالموت والهلاك، فتصرفها لو كان زوجها سلبيا عليها المواجهة علي قدر التصرف الذى حدث"، مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: "إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://youtu.be/GKTbpuz3prw?si=aMW25lrvM9EYmrCf

الدكتور ربيع الغفير جامعة الأزهر الشريف سيدنا النبي محمد الناس

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